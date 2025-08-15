pulci di notte
Rapine e fantasmi
Tra "religioni abramitiche si stanno attrezzando" e "Blitz rapidissimi e fulminei". Le notti insonni di Lorenzetto a far le pulci ai giornali
- Abramitiche. Sull’Espresso, l’attivissimo gesuita Antonio Spadaro rivela che, per quanto riguarda le novità tecnologiche, “anche le religioni abramitiche si stanno attrezzando: nell’Islam e nell’induismo sono in uso assistenti digitali”. Chiudiamo un occhio sulla maiuscola riservata soltanto alla fede dei musulmani con evidente disparità: chi siamo noi per giudicare? Ma che padre Spadaro includa anche l’induismo tra le religioni che si richiamano alla figura di Abramo è proprio grossa. [8 agosto 2025]
- Rapina. Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, nell’editoriale di prima pagina: “Il democratico Zelensky, dopo aver messo fuorilegge gli 11 partiti di opposizione, scatena le ire della piazza e precipita nei sondaggi di 7 punti in un mese mettendo al guinzaglio le autorità anticorruzione prima che gli arrestino i pochi amministratori a piede libero per la rapina quotidiana sugli appalti militari (cioè sui nostri soldi)”. Ci sono amministratori ucraini a piede libero grazie a una rapina? No? Allora bisognava scrivere: “Mettendo al guinzaglio le autorità anticorruzione prima che, per la rapina quotidiana sugli appalti militari (cioè sui nostri soldi), gli arrestino i pochi amministratori a piede libero”. [8 agosto 2025]
- Gender. Dall’editoriale di Lucrezia Reichlin sulla prima pagina del Corriere della Sera: “Il fatto che Francia, Germania e Italia non abbiano fatto fronte comune e condiviso le linee strategiche del negoziato ha pesato sul risultato e mostra che la fragilità dell’Unione non sta solo nel limite delle sue competenze, ma soprattutto nella assenza di un’unione politica o comunque di qualcosa che gli si avvicini”. Il gender dilaga. [29 luglio 2025]
- Orologi. Dal sito della Repubblica: “Blitz rapidissimi e fulminei, come quello andato in scena martedì pomeriggio in via Montenapoleone, dove un turista cinese è stato derubato di un Vacheron Costanten dal valore di 20mila euro”. Trattandosi di un cinese, nel giornale del fu Eugenio Scalfari avranno pensato a un Vacheron Constantin contraffatto. Il tutto però impreziosito dalla preposizione articolata “dal” in luogo di quella corretta “del”. [8 agosto 2025]
- Concordanza. Titolo dal Sole 24 Ore: “Lo stress test è davvero utile solo se c’è l’unione bancaria e un mercato concorrenziale”. Complimenti per la concordanza. [7 agosto 2025]
- Suicidio. Titolo dalla Verità: “Per Giani viene prima il suicidio assistito dei problemi cardiaci che uccidono i giovani”. Anche i problemi cardiaci possono ricorrere al suicidio assistito? No? Allora, a parità di righe e battute, bisognava titolare: “Il suicidio assistito per Giani viene prima dei problemi cardiaci che uccidono i giovani”. [5 agosto 2025]
- Arte. Pierluigi Panza nella rubrica Fatto ad Arte sul sito del Corriere della Sera: “Ovidio diventa al tempo dei pc, con cavetti che vanno e vengoni, imagini da algoritmi, camere da letto modernissime accompagnate ai molti quadri rinascimentali che avevano già riscoperto Ovidio, cpn Narcismo che si specchia a fianco del comando dello split”. Che dire? Non ci pare un articolo fatto ad arte. [25 luglio 2025]
- Ombra. Maurizio Belpietro, direttore della Verità, in un editoriale sullo scandalo edilizio che sta squassando Milano: “Nelle carte dell’indagine si possono leggere le trascrizioni in cui si parla di un Piano di gestione del territorio ombra”. Quindi nel Comune lombardo vi è un territorio ombra? No? Allora bisognava scrivere “Piano ombra di gestione del territorio”. [19 luglio 2025]
- Accento. In un vibrante editoriale contro antisemitismo e antiamericanismo, Mario Sechi elogia chi li considera “facce della stessa medaglia”, definendoli “‘Twin Brothers’, fratelli gemelli”, come fa – esemplifica il direttore di Libero – “il francese Andrè Glucksmann”. Che però si scrive “André”. Con l’accento acuto almeno quanto Sechi. [29 luglio 2025]
- Solomon. Sul sito del Corriere della Sera, Mario Platero parla dei “principali banchieri americani, da Jamie Dimon di JP Morgan a David Salomon di Goldman Sachs”. Ma il secondo si chiama Solomon, non Salomon. Platero, che è stato a lungo capo della redazione statunitense del Sole 24 Ore, dovrebbe saperlo. [25 luglio 2025]
- Fantasma. Fabiana Magrì sulla Stampa traccia un profilo di Izz al-Din al-Haddad, 55 anni, detto il Fantasma di al-Qassam, che a Gaza ha assunto il comando di Hamas dopo che Israele ne ha decimato la dirigenza: “L’ex ostaggio Keith Siegel, che l’ha incontrato diverse volte durante la prigionia, il Fantasma parla un ebraico fluente”. Non si può dire altrettanto dell’italiano di Magrì. [21 luglio 2025]
- Pistola. “Quando sento pronunciare il vocabolo discernimento, avverto lo stesso impulso che provava Joseph Goebbels all’udire la parola cultura: metterei mano alla pistola, se l’avessi”, scrive Stefano Lorenzetto nell’incipit della sua rubrica Vaccabolario sul mensile Arbiter. Dimenticandosi di essere l’autore del libro Chi (non) l’ha detto (Marsilio), in cui ricostruisce che la frase attribuita al potente ministro dell’Informazione e della Propaganda del Terzo Reich in realtà fu tratta da un dramma del commediografo nazista Hans Johst, intitolato Schlageter, rappresentato per la prima volta nell’aprile del 1933. Anche se, non avendola posta fra virgolette, Lorenzetto lascia intendere di non escludere che Goebbels la pensasse allo stesso modo. [1° agosto 2025]
- Compratore. Titolo dal Corriere della Sera: “Valentino, Qatar e Kering cercano un compratore”. La casa di moda, l’emirato e la holding del lusso sono in vendita? No, lo è solo la maison dello stilista. Bastava mettere i due punti invece della virgola. Oppure titolare “Qatar e Kering cercano un compratore per Valentino”, come si usava una volta. [19 luglio 2025]