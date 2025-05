Pregavo, ma poco speravo. E invece, ecco un pontefice che modestamente sceglie un nome già utilizzato in passato, che alla prima apparizione a un certo punto tace per far parlare l'Ave Maria, che alla prima omelia si propone di "sparire perché rimanga Cristo"

Hoc erat in votis. Pregavo ma, uomo di poca fede, poco speravo. E invece. Ho pregato anche in questa rubrica per il Papa minimo ma temevo un altro massimalista, un altro incontinente, un altro roboante. E invece ecco un Papa che modestamente sceglie un nome già scelto in passato anziché, arrogantemente, un nome inedito (e non un nome minacciante nuovi sconquassi come sarebbe stato Francesco II ma quello di un vecchio pontefice bonario e dimenticato).

E invece ecco un Papa che alla prima apparizione a un certo punto tace per far parlare l’Ave Maria. E invece ecco un Papa che nella prima omelia propone e si propone di “sparire perché rimanga Cristo”, di “farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato”. Viva il Papa minimo!