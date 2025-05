Comincia il pontificato di Leone XIV

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

Comincia un pontificato leonino. Il Foglio lo celebra con forti aspettative

La grande informazione americana deve riorganizzarsi per un personaggio che potrebbe occupare la scena religiosa e politica più di quanto si poteva prevedere

E c'è da ascoltare e riflettere su queste prime uscite pubbliche di Leone, dal tono programmatico. E da osservare lo stile assieme composto e innovativo. Una cosa, questa, molto americana. Ha parlato un po' inglese, un po' italiano

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Friedrich Merz è a casa in Europa e ha un progetto di ristrutturazione e trasformazione del sistema produttivo. Ci sorprenderà con il suo governo e Merz ha detto a Trump che con l'Ue va raggiunto un accordo per azzerare i dazi reciproci. E che non deve puntare su accordi separati, paese per paese. Una possibilità completamente esclusa dal cancelliere tedesco. E non vale il caso del dialogo con Keir Starmer, da cui è arrivata comunque solo una cornice di accordo, le cui trattative iniziali risalgono alla prima presidenza Trump

Mentre per l'Ue bisogna parlare con Ursula von der Leyen, che ha il piano B

Fatto #2

Gli ucraini hanno arrestato per spionaggio alcuni cittadini ungheresi. È la prima volta che si parla di rischi simili a proposito di un paese dell'Ue

Fatto #3

L'Ue gira all'Ucraina una grande parte dei fondi russi all'estero bloccati per le sanzioni

Sulla parata putiniana e un po' cinese, in una Mosca spaventata e aggressiva, pende la proposta di tregua di 30 giorni avanzata da Trump come mediatore

Gli americani alternano minacce a Putin perché la smetta di barare al tavolo delle trattative a indicazioni sulla possibile accettazione delle richieste territoriali russe

Oggi in pillole