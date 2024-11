Una visita ai cimiteri dei paesi contro l'overturismo

Piccoli camposanti sperduti. Sogno di visitare compuntamente il cimitero di Andezeno per la tomba di Guido Ceronetti, il cimitero di Sandrigo per la tomba di Vitaliano Trevisan, il cimitero di Vitigliano per la tomba di Carmelo Bene

Contro l’overturismo, i cimiteri. Ma niente cimiteri monumentali, niente Milano, niente Verano, niente Staglieno. Non me la immagino una fila di oranti sulla tomba di Federico Fellini nel cimitero monumentale di Rimini e però a novembre non si sa mai, meglio non rischiare, niente città, solo paesi. Piccoli camposanti sperduti. Sogno di visitare compuntamente il cimitero di Andezeno per la tomba di Guido Ceronetti, il cimitero di Sandrigo per la tomba di Vitaliano Trevisan (un loculo, se non sbaglio), il cimitero di Montemurro per la tomba di Leonardo Sinisgalli, il cimitero di Vitigliano per la tomba di Carmelo Bene (credevo fosse a Otranto, macché, l’hanno spostato, è in una frazione di Santa Cesarea Terme). Ogni novembre mi riprometto di visitare la tomba di Giovannino Guareschi a Roncole Verdi, ancora non ce l’ho fatta. Prego di farcela quest’anno. Ci troverò folle nostalgiche di Don Camillo? Non credo. Ma se putacaso ci fosse troppa gente potrei optare, in un accesso di misantropia, per il cimitero di San Nicolò di Ricadi dove è sepolto Giuseppe Berto. Chi si ricorda di Giuseppe Berto? Chi sa, senza Google, dove si trova San Nicolò di Ricadi? L’eterno riposo dona loro, Signore, e a me un’ora di solitudine e silenzio.