Il bello della Puglia fuori stagione

Si vada in Puglia fuori stagione, insomma adesso. Si visiti la regione evitando i soliti vicoli, le solite spiagge, seguendo invece percorsi alternativi come quelli segnalati in “Passeggiate architettoniche. Trenta itinerari in Puglia alla scoperta delle architetture del ‘900” di Mauro Sàito (Edipuglia). Si vada a Bari per vedere l’Albergo delle Nazioni, sul lungomare bellissimo, e possibilmente ci si dorma anche. Si vada a messa nella chiesa del Sacro Cuore di Lecce, disegnata da Beniamino Barletti, architetto di cui ignoravo l’esistenza ma di cui già rimpiango la solida verticalità (in cambio di un Barletti redivivo darei un Piano, un Fuksas e pure un Cucinella). Si vada alla cascata di Santa Maria di Leuca. Là dove finisce la Puglia, forse l’Italia, il mondo, e non esagero perché si trova subito sotto il santuario di Santa Maria de Finibus Terrae. La cascata viene aperta ogni tanto, non c’è acqua da sprecare in Puglia, ma la croce cristiana in alto, il salto naturale (120 metri) e la colonna romana in basso ne fanno, tutto il giorno, tutti i giorni, scenografica epitome della nostra civiltà. Ottava meraviglia.