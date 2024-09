Quanto coraggio ci vuole a essere cattolici nella Chiesa cattolica

Dicono siano molti i cattolici in Italia ma in verità sono parecchi soltanto i clericali ossia gli italiani legati al residuo potere della Chiesa. “Il vero cattolico obbedisce prima alle leggi di Dio e poi a quelle degli uomini”, e invece qui sono tutti statalisti

Sullo stesso argomento: Il viaggio del Papa nel cuore dell'Europa infedele

San Leonardo Murialdo, ero alla Consolata per la messa, arrivato in anticipo ho avuto il tempo di visitarla e scoprire il coretto di Silvio Pellico, col busto di Silvio Pellico commissionato dall’Unione del Coraggio Cattolico. Nulla sapevo di questo sodalizio, poi ho letto che venne da te fondato nell’Italia postunitaria, massonica e anticattolica in cui per testimoniare Cristo ci voleva fegato. Non che oggi sia facile. Dicono siano molti i cattolici in Italia ma in verità sono parecchi soltanto i clericali ossia gli italiani legati al residuo potere della Chiesa. “Il vero cattolico obbedisce prima alle leggi di Dio e poi a quelle degli uomini”, parole tue, e invece qui sono tutti statalisti, vescovi compresi (quando Zuppi dice “più diritti ai migranti” sta dicendo più tasse, più leggi, più statali, più Stato). Ci vuole un certo coraggio a essere cattolici nella Chiesa cattolica. Mi consolo pensando che ci vuole ancora più coraggio a non essere cattolici, credo sia spaventosa la vita senza Cristo.