Gli italiani hanno soldi per i gatti, ma non per i figli

La politica continua a insitere nel ridurre il problema demografico a un problema economico. Non è un problema economico, gli italiani da spendere ne hanno

Cerco l’ultimo video di Jon Hopkins e YouTube mi impone la pubblicità di “Ultima Affinity. Per il tuo gatto sterilizzato”. Cerco l’ultimo video dei Paramore e YouTube mi propina “Royal Canin. Nutri il tuo gattino con i nostri alimenti su misura”. Se l’algoritmo mi ha catalogato fra gli amici dei gatti si è sbagliato parecchio. Ma forse mi ha riconosciuto semplicemente come italiano, appartenente a un popolo che ha scambiato i pupi con i pet. In effetti italiano lo sono ma non così cieco da non vedere di che cosa è fatta l’estinzione. Tanti politici e tanti demografi pensano che l’estinzione si risolva con la detrazione (fiscale). Più soldi alle mamme, dicono, avvicinando la maternità alla prostituzione, come se l’amore materno si potesse vendere e comprare. Materialisti ottusi, insistono a ridurre il problema demografico a un problema economico. Non è un problema economico, YouTube dimostra che gli italiani soldi da spendere ne hanno. Per i gatti.