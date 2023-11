Preghiera a Giorgio Castriota Scanderbeg

Il condottiero albanese definito da Papa Callisto III Athleta Christi e Defensor Fidei "proteggi questa bella idea meloniana: la delocalizzazione dell’industria dell’invasione"

Giorgio, proteggi l’idea di Giorgia. Giorgio Castriota Scanderbeg, testimone della fede, condottiero albanese capace, con forze numericamente molto inferiori, di battere i turchi per 25 anni, fermando l’invasione ottomana in Europa, meritando da Papa Callisto III la definizione di Athleta Christi e Defensor Fidei, proteggi questa bella idea meloniana: la delocalizzazione dell’industria dell’invasione. Proprio nella tua Albania… Proteggi questa idea di filtro, di vaglio, dagli islamici come dagli islamofili, dagli eurocrati, dai magistrati, dai militanti dell’immigrazione indiscriminata per i quali il diritto internazionale è il dovere nazionale di lasciarsi invadere. Giorgio indomito guerriero anche in Italia, al servizio del Re di Napoli che ti ricompensò con i feudi di Trani, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo, sia nel tuo nome questa nuova stagione di amicizia italo-albanese. Giorgio, proteggi Giorgia.