Il modello della non discriminazione? Un esame impossibile da passare

“Gli omosessuali maschi sono malvagi, perché escludono come partner sessuali e matrimoniali tutte le donne. Le lesbiche sono altrettanto malvagie, perché fanno lo stesso con tutti gli uomini. Anche gli eterosessuali maschi sono colpevoli di discriminazione nei confronti di tutti gli altri uomini, così come le eterosessuali femmine lo sono nei confronti delle loro simili. Se prendiamo sul serio il modello della non discriminazione, solo i bisessuali superano l’esame”. Lo scrive Walter Block in “Le ragioni della discriminazione” (Liberilibri). Il filosofo libertario americano dimostra che la discriminazione è ovunque. E “non c’è alcuna differenza di principio tra le caratteristiche che sono attualmente tutelate (razza, genere, nazionalità) e quelle che non lo sono (altezza, peso, intelligenza, bellezza)”. Se prendiamo sul serio il modello della non discriminazione, io quell’esame non ho alcuna possibilità di passarlo. Perché a casa mia non soltanto non entrano astemi e vegetariani, non entrano nemmeno persone che non mangiano carne di maiale. Anche se poi su altre caratteristiche sono molto elastico: io sull’altezza non discrimino, a differenza dei tifosi di pallacanestro.