Un libro divertente per smontare l'irrazionalità dell'ambientalismo

A me dell’ambiente non me ne frega assolutamente niente, io credo in Dio e Dio ci ha detto: “Riempite la terra e soggiogatela”. A voi che invece fate la raccolta differenziata consiglio vivamente “Non dobbiamo salvare il mondo. Dall’auto elettrica al bio, tutti i falsi miti della religione green” di Francesco Vecchi (Piemme), un libro parecchio documentato che mostra l’irrazionalità dell’ambientalismo, l’idiozia del vegetarianesimo, l’ignoranza del veganesimo, la demenza del biologico... “Che senso ha smettere di mangiare carne per limitare l’impatto ambientale e poi comprare pomodori coltivati nelle serre cilene e portati nei supermercati a bordo di aeroplani?”. E ancora: “Ci si schiera contro gli allevamenti ma al tempo stesso si esaltano le virtù del biologico che utilizza solamente fertilizzanti naturali. Ma da dove crediamo che vengano fuori i fertilizzanti naturali se non dalla cacca delle bestie d’allevamento?”. Insomma è anche un libro divertente.