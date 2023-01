A Modena in questo periodo c’è polemica tra il grande Giovanardi e i piccoli politici che in consiglio comunale hanno bocciato l’intitolazione di una via a Maria Beatrice d’Este. Vorrebbero negare l'origine ducale del loro Palazzo Ducale?

Abbasso il duca, viva i duchi. Abbasso Arrigo il Piagnone, il duca di Sussex che sta guastando quanto costruito dai suoi avi, viva i duchi d’Este che hanno edificato e commissionato e hanno lasciato tutto a noi posteri. A Modena in questo periodo c’è una polemica tra il grande Giovanardi e piccoli politici che in consiglio comunale hanno bocciato l’intitolazione di una via a Maria Beatrice d’Este, duchessa modenese e poi regina inglese (l’ultima regina cattolica d’Inghilterra, deposta, discriminata, esiliata proprio in quanto cattolica). Più o meno gli stessi politici minuscoli che bloccarono la lapide destinata a ricordare i committenti del magnifico Palazzo Ducale (negate l’origine ducale del Palazzo Ducale? Smettete allora di sfruttare l’aristocratico aggettivo e chiamatelo tristemente Palazzo Demaniale...). Abbasso il duca, viva i duchi (e Carlo Giovanardi, sempre).