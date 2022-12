Un invito all'atarassia

“Cesserete di temere appena cesserete di desiderare”. Così scriveva Madame de Lambert fra Sei e Settecento. Insegnamenti validi anche oggi, per le giovani come per i giovani, e pure per i non giovani

“Dotatevi di un’idea veritiera delle cose. Non giudicate come la plebe. Non cedete mai all’opinione”. E’ una marchesa a parlare, Madame de Lambert, personalità francese fra Sei e Settecento, trattatista, pedagogista, autrice dei testi raccolti in “L’altra metà del mondo. Scritti sul femminino” (tradotti da Marco Lanterna, pubblicati da La scuola di Pitagora). Nonostante dia del voi all’interlocutore, Madame sta rivolgendosi alla figlia (usava così), e sono pagine fitte di consigli pratici e stoici (non a caso leggeva Seneca, Epitteto, Marco Aurelio). Insegnamenti validi anche oggi, per le giovani come per i giovani, e pure per i non giovani. A cominciare dall’invito all’atarassia: “Cesserete di temere appena cesserete di desiderare”. Non mancano esempi specifici: “Fuggite gli spettacoli e le rappresentazioni appassionate. La musica, la poesia: tutte queste cose stanno nel corteo della voluttà”. (Chiaramente i dettagli vanno aggiornati, le poesie non eccitano più nessuno e la musica in classifica, eterno ritorno dell’uguale, fa più che altro sbadigliare).