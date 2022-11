Da Saviano al Qatar, hanno tutti torto

Anche Meloni e Salvini che querelano lo scrittore: perché farlo non è cristiano (vedasi Matteo 5,25), non è elegante, non è nemmeno intelligente, consentendo al suo vittimismo di straripare

Hanno tutti torto. La Meloni e Salvini che querelano Saviano: perché farlo non è cristiano (vedasi Matteo 5,25), non è elegante, non è nemmeno intelligente, consentendo al vittimismo dello scrittore napoletano di straripare. E Saviano che si atteggia a paladino della libertà di espressione ma il ruolo non gli si addice, essendo solito usare parole censorie come “omofobo” e “razzista” per negare a singole persone e interi elettorati di esprimersi culturalmente e politicamente. Hanno tutti torto. Dua Lipa e Rod Stewart che non canteranno in Qatar perché nell’emirato non rispettano i diritti umani, ma continuano a cantare in Gran Bretagna dove non si rispetta il principale diritto dei bambini: quello di nascere. E il Qatar, dove se bevi alcolici rischi non so quante frustate (credo che non mi vedranno mai, laggiù sul Golfo Persico). Hanno tutti torto. Se ne facciano una ragione.