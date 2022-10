Lo scandalo dell'aborto. La sinistra dovrebbe tornare alla cultura razionale del passato

L’aborto continua a essere una ferita politica e morale in tutti i paesi occidentali. In America, dopo mezzo secolo, si cancella il totem della Roe. In Francia arriva in Parlamento la proposta per estenderlo al nono mese per “stress psico-sociale”. In Ungheria si combatte a suon di battiti fetali. In Polonia, leggi contro l’eugenetica. In Spagna una invece per far abortire le minorenni senza consenso dei genitori. Non c’è una linea temporale diritta in questa battaglia, si va avanti e indietro, a seconda delle maggioranze al potere. Perché l’aborto resta uno scandalo pubblico.

