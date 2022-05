Anche la provincia è affollata, e il viaggiatore misantropo si dispera

Photo by Nicolas Mejia on Unsplash

Sempre più dura la vita del viaggiatore misantropo: perfino Udine è affollata, perfino Ascoli Piceno… Non ambisco a soggiorni romani, fiorentini, veneziani, figuriamoci, sono un italiano italico, un provinciale tranquillo, mi trovo a casa solo nelle piccole città. E però sono sempre più piene anch’esse, dal venerdì in avanti. Sembra che tutti gli italiani vadano dappertutto e li capisco, con la bomba che incombe bisogna cogliere l’attimo. Ma devono tutti andare negli alberghi dove volevo dormire io? Nei ristoranti dove volevo pranzare io? A Udine poi cosa caspita ci vanno a fare? Tutti come me devoti alla Madonna dell’Uva della Loggia del Lionello e alla mortadella di Pieri Mortadele? Non credo proprio. Toccherà trovare alternative, città ancora più piccole, defilate, segrete: prego che nessuno mai si accorga dell’esistenza di Gorizia e di Teramo.