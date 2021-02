La televisione fa estinguere le poltrone

Profumano di antico e richiamano al buon vecchio salotto da conversazione. Ma nei negozi di arredamento vanno sempre meno di moda (come le povere librerie non-Ikea)

Negli ultimi giorni ho visitato vari negozi di arredamento dove ho visto molte cucine, molti tavoli, molti divani, e pochissime poltrone e librerie. Come mai? Ah, giusto, le librerie monumentali, capaci di sorreggere pesantissime enciclopedie, non si usano più, e per gli sfondi da videoconferenza bastano quelle Ikea o similari. Ma le poltrone? Ho capito il loro destino analizzando i divani che vanno per la maggiore, modelli per stravaccarsi anziché sedersi, spesso muniti di cosiddette penisole. Insomma divani per guardare la televisione.

Pubblicità

Sarà che ho dolce memoria di salotti pre-televisivi o a-televisivi e dunque col divano accostato alla parete e davanti un paio di poltrone: il salotto da conversazione. Sarà che subire passivamente (telegiornali, commissari, opinionisti, presidenti, partite...) non mi interessa minimamente. Mi è venuta voglia di una bella poltrona da fumo e da lettura: profumo di antico oltreché, se in pelle, vibrazione erotica.