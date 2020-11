Preghiera per un Natale cristiano (ma cristiano davvero)

A dirmi come dev'essere il mio vorrei fosse Gesù, non Cesare e nemmeno Francesco

Bambin Gesù, vorrei che a dirmi come devo vivere il Natale fossi tu, o tua madre, Mater Boni Consilii, o San Giuseppe, che è un grande maestro di stile, o i Re Magi che per omaggiarti si sobbarcarono un lunghissimo viaggio al tempo in cui i viaggi, fra strapazzi e pericoli, avevano una letalità certo superiore a quella dell’odierno virus (e almeno uno di loro, probabilmente Melchiorre, era attempato, fragile). Oppure l’arcangelo Gabriele o uno qualsiasi degli angeli che si affollarono, “moltitudine dell’esercito celeste”, nel cielo di Betlemme: per nulla intimisti, anzi con trombe.

Non voglio che me lo dica Cesare e nemmeno Francesco, perché Cesare è Cesare e perché Francesco è un indifferentista e perciò, immagino, favorevole a un Natale sobrio, cesariano. Se non me lo dici tu mi accontenterei che me lo dicesse un cardinale dei pochi evidentemente credenti, o un vescovo convinto che tu sia Figlio di Dio, ce ne sarà qualcuno… Bambin Gesù, fa’ che io riesca a inginocchiarmi davanti a te pubblicamente, fosse pure l’ultima cosa che mi sia concesso fare.