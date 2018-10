stocoicontadini e per questo #stocoicacciatori

#stocoicontadini anch’io, e se abitassi a Roma oggi o domani o dopodomani andrei al Circo Massimo dove al Villaggio Coldiretti avente il succitato slogan si potranno ammirare asini, manze, pecore e capre in bucoliche posture. Dunque #stocoipastori, #stocoimalgari, #stocongliallevatori che in montagna vedono i loro asini, le loro manze, le loro pecore, le loro capre sempre più spesso mangiate vive dai lupi e che non possono minimamente opporsi a questo scempio perché la pagana legge italiana considera sacro il lupo feroce come l’induista legge indiana considera sacra la vacca mansueta. Conseguentemente, pregando il Dio di Genesi 9,2 che la caccia autorizza e quasi impone, #stocoicacciatori, #stocoibracconieri, #stocongliuomininonconlebelve.