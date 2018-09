Che sacrilegio la Discarica di San Francesco

San Francesco, oggi apre ad Assisi la Discarica di Francesco. Io sono contrario alla raccolta differenziata e dunque favorevole alle discariche ma questa era meglio farla altrove, in una città meno importante dal punto di vista artistico e spirituale. E poi perché intitolarla a te? A te bisogna intitolare chiese, non discariche. Comunque, oggi apre ad Assisi la Discarica di Francesco. A dire la verità il suo organizzatore, cardinal Ravasi, si ostina a chiamarla cortile, Cortile di Francesco, però i materiali raccolti non giustificano tale termine: solo un sacrilego getterebbe rifiuti nel cortile dell’Alter Christus.

Purtroppo i materiali raccolti fanno proprio pensare a una discarica. Ad esempio le opere di Michelangelo Pistoletto, lo straccivendolo dell’arte contemporanea. Tu forse sei rimasto a Giotto e allora sappi che questo artista è diventato famoso nel 1967 con un’installazione intitolata appunto “Venere degli stracci”: un mucchio di cenci che sembrava da discarica già allora, figuriamoci quante tarme dopo mezzo secolo, ormai ci vuole l’inceneritore. In un libro di Mauro Covacich leggo che l’arte di Pistoletto è fatta di ironia e irriverenza. Quanto di meno francescano: tu sei per la serietà e la riverenza. Ma Ravasi non ti imita, ti usa, e dunque ad Assisi invita Pistoletto che insieme a una vecchia gloria dell’ateismo, Oliviero Toscani, si produrrà in un happening nichilista, stavolta a base di pietre e non di stracci, sempre roba buttata per terra. San Francesco, tu ci sarai ancora quando questa spazzatura intellettuale anni Sessanta sarà definitivamente marcita: vorrei esserci anch’io, te ne prego.