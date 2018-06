Sua Eccellenza legga Sua Eminenza, Zuppi legga Ravasi (non il superficiale Ravasi twittarolo, il profondo Ravasi biblista). Legga “Le pietre d’inciampo del Vangelo” e a pagina 58 inciampi in un “Gesù molto duro, ai limiti dell’insensibilità”. Il Cardinale di Brianza quando non cinguetta per le masse non può nascondere che Matteo 15,21-28 contiene un passaggio quasi “razzista” (sue le pudibonde virgolette). Dunque l’Arcivescovo di Bologna non usi Cristo per dare addosso agli etnicisti, non dica a Repubblica “Chi vuole governare con il Vangelo faccia scelte che uniscano”, non riduca pure lui un testo sacro a programma profano, non ecciti fin troppo facili confutazioni (poco inclusivo anche Matteo 10,35, “Sono infatti venuto a separare…”), esorti semmai tutti alla grande fede che fece meritare un miracolo alla donna cananea inizialmente respinta siccome di altro ceppo. Altrimenti è solo una canzone di John Lennon.