Non approfittate del triste spettacolo offerto dalla Chiesa per dimenticare Cristo

Molte persone non vanno in chiesa per via di questo Papa straparlante, Giovedì Santo forse pure stralavante (lavanda dei piedi a detenuti maomettani), e nei giorni precedenti certo stracoprente i monsignori che hanno mancato di rispetto, platealmente, ignobilmente, impunemente, al vecchissimo e malatissimo Papa emerito. Molte persone enfatizzano la rottura bergogliana dimenticando un Papa strabaciante (Giovanni Paolo II nel 1999 baciò il Corano, gettando nella costernazione i cristiani orientali perseguitati dai seguaci di quel libro), un Papa profanatore di cadaveri (Stefano VI), un Papa eretizzante (Liberio), un Papa spergiurante (Pietro) e chissà quanti altri Papi disdicevoli, laggiù nei secoli felicemente bui in cui il mistero proteggeva i pontefici da sé stessi e dal mondo. Molte persone sembrano approfittare del triste spettacolo offerto dalla Chiesa per dimenticare l’uomo oggi chiuso nel sepolcro, e a queste mi rivolgo: potete non credere che sia il figlio di Dio ma non potete non credere che si sia fatto uccidere per sollevare la vostra condizione. E lo volete lasciare solo? O con la sola compagnia dei preti? Se siete migliori di chi lo ha tradito, dimostratelo rendendogli onore. Se siete peggiori o uguali, risarcitelo rendendogli onore.