Ora la critica. Ma in Ue Schlein firmò una risoluzione per adottare la definizione di antisemitismo dell'Ihra

Nel 2017, da europarlamentare, fu tra i firmatari di un testo (presentato da Metsola) che invitava gli stati ad adottare la definizione ora contestata. Votò anche a favore nello scrutinio parlamentare. Il documento

Per il Pd (a eccezione di sei senatori) la definizione di antisemitismo dell'Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance) era irricevibile. Per questo, ufficialmente, il capogruppo dem al Senato Francesco Boccia, vicino a Elly Schlein e alla segreteria, ha detto no al ddl per il contrasto all'antisemitismo approvato ieri al Senato. Eppure, a ben vedere, quella stessa definizione il Pd in passato l'ha sostenuta. A partire da Elly Schlein che, com'è già noto, l'aveva fatto a livello europeo. E' proprio su questo passaggio che è utile operare una ricostruzione dei fatti.

Il 29 maggio 2017 Roberta Metsola (attuale presidente del Parlamento europeo) e Heinz K. Becker, a nome del Partito popolare europeo, presentarono una proposta di risoluzione "sulla lotta contro l'antisemitismo". Tra i co-firmatari del testo, accanto a un'altra esponente italiana come l'ex ministra della Salute Cecile Kyenge, c'era proprio Elly Schlein. E cosa prevedeva quella risoluzione? Al punto uno sottolineava che "l'incitamento all'odio e ogni forma di violenza contro i cittadini europei ebrei sono incompatibili con i valori dell'Unione europea". Mentre al secondo punto invitava "gli stati membri e le istituzioni ed agenzie dell'Unione europea ad adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), al fine di sostenere le autorità giudiziarie e di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggiore efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite, e incoraggia gli stati membri a seguire l'esempio del Regno Unito e dell'Austria in proposito". Tra gli altri punti della risoluzione c'era un "plauso alla nomina del coordinatore della Commissione per la lotta contro l'antisemitismo" e un sollecito "alla Commissione a predisporre tutti gli strumenti e il sostegno necessari affinché tale funzione sia espletata con la massima efficacia possibile". Ma anche un "invito agli Stati membri a nominare coordinatori nazionali per la lotta contro l'antisemitismo". Cosa che poi in effetti avrebbe fatto il governo Conte II, istituendo un coordinatore per la lotta all'antisemitismo presso Palazzo Chigi. E adottando proprio la definizione dell'Ihra (nel gennaio 2020, quando Francesco Boccia era ministro per gli Affari regionali).

Schlein poi, insieme a tutto il gruppo dei Socialisti europei, votò un emendamento alla risoluzione, presentato il 30 maggio 2017, per chiedere che "qualsiasi definizione di antisemitismo dovrebbe operare una netta distinzione tra l'incitazione, diretta o indiretta, alla violenza, all'odio o all'intolleranza nei confronti degli ebrei e la giustificazione di tali fenomeni, da un lato, e, dall'altro, il legittimo esercizio della libertà di espressione, come la critica delle azioni dello Stato di Israele". Emendamento che non fu approvato. Ciò detto, l'1 giugno 2017, quando la risoluzione si votò nella plenaria del Parlamento europeo, Schlein non fece mancare il suo voto all'approvazione definitiva (nel gruppo dei Socialisti e democratici votarono contro Andrea Cozzolino e Massimo Paolucci, mentre si astenne Antonio Panzeri).

Curioso: la stragrande maggioranza dei parlamentari di csx (tranne 6) non vota il ddl contro l'antisemitismo sostenendo che la definizione sia “controversa”. È la stessa definizione IHRA adottata dal Parlamento Ue e fatta propria dall'Italia con il Conte 2. Più che dubbi: ignavia March 5, 2026

In politica come in qualsiasi altro ambito è sempre legittimo cambiare opinione. Ma forse Schlein dovrebbe spiegare meglio la sua giravolta sulla definizione di antisemitismo. Perché così sembra voltare le spalle alle comunità ebraiche col solo scopo di continuare a fare opposizione a oltranza al governo. Anche su un tema su cui, come ha ricordato al Foglio la presidente Ucei Livia Ottolenghi, "avremmo gradito una maggiore convergenza".

Il testo della risoluzione approvata nel 2017 (a firma Schlein)

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il preambolo, il secondo, quarto, quinto, sesto e settimo considerando, nonché l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 6,

– visto l'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del 7 dicembre 2000,

– vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(1),

– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI(2),

– vista l'adozione, nel 2015, dell'Agenda europea sulla sicurezza,

– vista la risoluzione n. 2106 (2016) del Consiglio d'Europa, del 20 aprile 2016, su un rinnovato impegno nella lotta contro l'antisemitismo in Europa,

– viste le conclusioni del primo convegno annuale sui diritti fondamentali organizzato dalla Commissione, tenutosi l'1 e il 2 ottobre 2015 a Bruxelles sul tema "Tolleranza e rispetto: prevenire e combattere l'odio antisemita e antislamico in Europa",

– vista la nomina, nel dicembre 2015, di un coordinatore della Commissione per la lotta contro l'antisemitismo,

– vista l'istituzione, nel giugno 2016, del Gruppo ad alto livello dell'Unione europea sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e le altre forme di intolleranza,

– visto il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online concordato il 31 maggio 2016 tra la Commissione e le principali aziende informatiche nonché altre piattaforme e società del settore dei media sociali,

– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015(3),

– visti gli atti di violenza e gli attentati terroristici mirati contro membri della comunità ebraica verificatisi negli ultimi anni in vari Stati membri,

– vista la responsabilità primaria dei governi di garantire la sicurezza e la protezione di tutti i loro cittadini, e pertanto la loro responsabilità primaria di monitorare e prevenire la violenza, inclusa la violenza antisemita, e di perseguirne gli autori,

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che negli ultimi anni il numero degli episodi di antisemitismo verificatisi negli Stati membri dell'Unione europea è significativamente aumentato, come segnalano tra gli altri l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA);

B. considerando che i dati indicano che l'introduzione di misure di sicurezza mirate contribuisce a prevenire e ridurre il numero di aggressioni antisemite violente;

C. considerando che combattere l'antisemitismo è responsabilità dell'intera società;

1. sottolinea che l'incitamento all'odio e ogni forma di violenza contro i cittadini europei ebrei sono incompatibili con i valori dell'Unione europea;

2. invita gli Stati membri e le istituzioni ed agenzie dell'Unione europea ad adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA)(4), al fine di sostenere le autorità giudiziarie e di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggiore efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite, e incoraggia gli Stati membri a seguire l'esempio del Regno Unito e dell'Austria in proposito;

3. invita gli Stati membri a prendere tutti i provvedimenti necessari per contribuire attivamente a garantire la sicurezza dei propri cittadini ebrei e degli edifici religiosi, scolastici e culturali ebraici, in stretta consultazione e in stretto dialogo con le comunità ebraiche, le organizzazioni della società civile e le ONG impegnate contro la discriminazione;

4. plaude alla nomina del coordinatore della Commissione per la lotta contro l'antisemitismo e sollecita la Commissione a predisporre tutti gli strumenti e il sostegno necessari affinché tale funzione sia espletata con la massima efficacia possibile;

5. invita gli Stati membri a nominare coordinatori nazionali per la lotta contro l'antisemitismo;

6. incoraggia i membri dei parlamenti nazionali e regionali e gli esponenti politici a condannare sistematicamente e pubblicamente le affermazioni antisemite e a confutarle con argomentazioni di segno opposto, nonché a istituire gruppi parlamentari interpartitici contro l'antisemitismo per intensificare la lotta trasversalmente all'intero spettro politico;

7. pone in evidenza l'importante ruolo delle organizzazioni della società civile e dell'istruzione nel prevenire e contrastare ogni forma di odio e intolleranza e sollecita un maggior sostegno finanziario;

8. invita gli Stati membri a incoraggiare i mezzi di comunicazione a promuovere il rispetto per tutte le fedi e il riconoscimento della diversità, nonché la formazione dei giornalisti rispetto a tutte le forme di antisemitismo, in modo da combattere possibili pregiudizi;

9. invita gli Stati membri in cui l'invocazione di motivi fondati sulla razza, l'origine nazionale o etnica, la religione o il credo non costituisce ancora un'aggravante di reato a rimediare quanto prima a questa lacuna, e ad adoperarsi per far sì che la decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale sia integralmente e correttamente recepita e applicata, in modo da garantire che gli atti di antisemitismo siano perseguiti dalle autorità degli Stati membri dell'Unione sia online che offline;

10. insiste sulla necessità di fornire alle autorità incaricate dell'applicazione della legge una formazione mirata in merito al contrasto dei reati d'odio e della discriminazione e di istituire in seno alle forze di polizia, qualora ancora non esistano, unità speciali per il contrasto dei reati d'odio, e invita le agenzie dell'UE e le organizzazioni internazionali ad assistere gli Stati membri nel predisporre tali misure di formazione;

11. incoraggia la cooperazione transfrontaliera, a tutti i livelli, nel perseguimento dei reati d'odio, soprattutto per quanto riguarda il perseguimento dei reati gravi, come le attività terroristiche;

12. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per garantire che sia posto in essere un sistema esaustivo ed efficiente che consenta di raccogliere sistematicamente dati affidabili, pertinenti e comparabili sui reati d'odio, disaggregati in base alla motivazione, inclusi gli atti di terrorismo;

13. invita gli Stati membri, in relazione al codice di condotta concordato tra la Commissione e le principali aziende informatiche, a sollecitare gli intermediari online e le piattaforme dei media sociali ad agire prontamente per prevenire e contrastare l'incitamento all'odio antisemita online;

14. sottolinea che la scuola costituisce un'opportunità unica per trasmettere i valori della tolleranza e del rispetto, dal momento che si rivolge a tutti i bambini sin dalla più tenera età;

15. incoraggia gli Stati membri a promuovere l'insegnamento sull'Olocausto (la "Shoah") nelle scuole e a garantire che gli insegnanti siano adeguatamente formati a tale compito e dispongano degli strumenti per affrontare in classe la questione della diversità; incoraggia inoltre gli Stati membri a prendere in considerazione una revisione dei libri di testo per far sì che la storia ebraica e la vita ebraica contemporanea siano presentate in modo esaustivo ed equilibrato, evitando qualsiasi forma di antisemitismo;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a potenziare il sostegno finanziario per attività mirate e progetti educativi, a sviluppare e consolidare partenariati con le comunità ed istituzioni ebraiche e a incoraggiare gli scambi tra bambini e ragazzi di fedi diverse mediante attività in comune, varando e sostenendo campagne di sensibilizzazione in proposito;

17. invita la Commissione a collaborare strettamente con attori internazionali quali l'UNESCO, l'OSCE, il Consiglio d'Europa e altri partner internazionali per combattere l'antisemitismo a livello internazionale;

18. invita la Commissione a richiedere uno status consultivo in seno all'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto;

19. incoraggia ogni Stato membro a celebrare ufficialmente il 27 gennaio il Giorno internazionale della memoria dell'Olocausto;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi candidati, al Consiglio d'Europa, all'OSCE e alle Nazioni Unite.