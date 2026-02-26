Il centrodestra deposita il ddl con la nuova legge elettorale. Ecco il testo

I capigruppo di maggioranza e opposizione hanno depositato oggi il ddl sia alla Camera, sia al Senato. La proposta prevede un premio di maggioranza a chi raggiunga il 40 per cento dei voti. Ma se entrambe le coalizioni si trovano tra il 35 e il 40, invece, ci sarà un secondo turno. Sbarramento al 3. Inoltre. in nessun caso la maggioranza potrà superare il 60 per cento degli eletti

E' stata depositata oggi a firma dei capigruppo di maggioranza alla Camera e al Senato una proposta di alcune modifiche all'attuale legge elettorale. "La proposta di stampo proporzionale, partendo dall'attuale Rosatellum, in ossequio ai dettami delle sentenze 1 del 2014 e la 35 del 2017 della Corte Costituzionale, prevede un premio di governabilità "che possa agevolare sia la stabilità che la rappresentatività, si legge in una nota. "Il premio di settanta deputati e trentacinque senatori, con nomi presentati sulla scheda nello spazio riservato alla coalizione, è suddiviso su base circoscrizionale alla Camera e regionale al Senato. Tale premio viene interamente attribuito solo se la coalizione arrivata prima supera il quaranta per cento dei consensi. Nel caso in cui non ci sia il raggiungimento di tale soglia, si attiverà una distribuzione proporzionale. Nel caso invece in cui entrambe le coalizioni arrivate prima e seconda siano tra il trentacinque e il quaranta percento la proposta di legge depositata prevede il ballottaggio. A tutela delle opposizioni, in nessun caso la maggioranza potrà superare il sessanta per cento degli eletti. Ciascuna coalizione, inoltre, dovrà depositare unitamente al programma anche un unico nome da proporre al Presidente della Repubblica come incaricato alla Presidenza del Consiglio. Nessuna variazione è prevista per le dimensioni delle attuali circoscrizioni e degli attuali collegi plurinominali e proporzionali, nessuna variazione è prevista nemmeno per l'attuale soglia di accesso del tre per cento", prosegue il comunicato. "Siamo disponibili a un confronto con tutte le forze politiche per proposte migliorative che abbiano la condivisa finalità di garantire la rappresentatività della volontà dell'elettore e la possibilità di dare maggioranze stabili a chiunque vinca le elezioni", commentano i presentatori della legge. Subito arriva la reazione della segretaria del Pd Elly Schlein: "Per noi alcune cose inaccettabili. Cn questo premio si rischia di consegnare a chi poi vince delle elezioni anche la possibilita' di eleggere un Presidente della Repubblica".