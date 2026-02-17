Salvini ski: sta fisso a Cortina, gli scoppia il Veneto e il baby Vergiati lo sfida

Tra piste da sci e passerelle olimpiche, il segretario del Carroccio prova a cantarsela da solo, ma la Liga si ribella, Vannacci incombe e un giovane sfidante agita il federale. Una leadership sospesa tra spettacolo e crisi

È quasi meglio da cantante che da ministro, il Salvini Loretto Goggi. Se la canta, se la suona, a Cortina, e si difende anche: “Mi sto sacrificando per il partito. Devo fare presenza alle Olimpiadi e dimostrare che sono un successo della Lega”. Non si sa ormai chi è più straziante fra i due: Salvini che intona “Maledetta primavera”, della Goggi, o Vannacci, il De Gaulle alla Scilipoti, che si crede Prezzolini. Dov’è Salvini? Da inizio Olimpiadi fa presenza fissa a Milano-Cortina mentre il partito va fuori pista. Venerdì si convoca un federale d’urgenza, a via Bellerio, perché Alberto Stefani, che ha tre cariche (presidente del Veneto, vicesegretario nazionale, segretario della Liga Veneta), non riesce a far passare la candidatura del tesoriere Alberto Di Rubba alle suppletive. Non c’è solo la sua candidatura. Oltre al posto lasciato vacante da Stefani c’è l’altro seggio di Massimo Bitonci, sottosegretario, volato a fare l’assessore in Veneto. Salvini candida a Rovigo Di Rubba e Giulio Centenaro a Padova solo che per le candidature, secondo statuto, servirebbe convocare il direttivo regionale della Liga. Stefani, che teme la rivolta interna, si dà alla macchia, forse al bob, e fa comunicare le candidature, con una nota, ai suoi due vice, Fabiano Barbisan e Paolo Borchia.

Il partito veneto è infuriato: niente direttivo, regole antiche aggirate. Non dimenticate che in Veneto ci sono leghisti che Vannacci sta corteggiando. Si tratta di Dimitri Coin ed Erik Pretto uno che ha ambizioni: vuole farsi eleggere al posto di Stefani, segretario della Liga. Non è finita. Nel disegno di Salvini e Stefani il Veneto dovrebbe ritenersi soddisfatto perché al posto di Bitonci andrebbe un’altra veneta, Marta Bizzotto. Si mette male. Il ruolo di Bitonci, in maniera discrezionale, era stato promesso al senatore Marti, il leader della Lega frisella, il riferimento a sud di Salvini ma alla fine si sceglie Bizzotto. In una mossa vengono scontentati sia il Veneto sia il sud.

Può andare peggio e infatti va. Chi lo dice che Di Rubba e Centenaro, dopo queste polemiche, vengano eletti? Stefani fa la figura dell’imboscato e sui quotidiani non si fa altro che raccontare “l’Olimpiade di Zaia”. Continuiamo. Al Federale Lega ci sono oramai scene degne da assemblea di classe. C’è un giovane che fa opposizione a Salvini e che Salvini non riesce più a contenere. Si chiama Tommaso Vergiati, della Lega giovani, emiliano, ed è stato il primo a dire, mesi fa: “Perdonate, ma perché i federali si fanno a Roma e non a via Bellerio?”. Da allora i federali si convocano in via Bellerio. Ritorniamo all’ultimo di questi federali. Vergiati si alza e comincia a spiegare come va il mondo a Fedriga e agli altri presidenti di regione. Lo spiega perfino a Salvini tanto che Salvini lo guarda come fanno i capi con un rompiscatole e pensano: questo o lo spedisco all’oratorio e o lo faccio vice. Ricordate Andrea Crippa, l’ex vicesegretario della Lega che aveva licenza di sparata? Bene. Vergiati è un’altra cosa. Si sta prendendo la licenza di dire che la Lega deve fare il centrodestra liberale e Salvini lo lascia parlare in libertà. Delle due l’una: o ha l’idea di lanciarlo o è la prova che Salvini si è definitivamente dato al karaoke. Più che il Viminale è pronto per la balera.