In Iran un deputato ha strappato la foto di Mattarella. Tajani convoca l'ambasciatore

Il deputato Mojtaba Zarei ha strappato un'immagine con diversi leader occidentali, tra i quali anche il presidente della Repubblica, Macron e Merz. La condanna del ministro degli Esteri e la solidarietà al capo dello stato di maggioranza e opposizione

"E'accaduto un fatto increscioso: un parlamentare iraniano ha strappato l'immagine del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cui va la nostra solidarietà, ed è per questo che ho deciso di convocare l'ambasciatore iraniano", annuncia il ministro degli Ester Antonio Tajani in risposta a quanto accaduto nel pomeriggio in Iran.

Durante la sessione inaugurale del Parlamento, il deputato Mojtaba Zarei ha strappato un'immagine con diversi leader occidentali, tra i quali anche il presidente della Repubblica, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Anche la foto di Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega è stata strappata.

Immediata è arrivata la solidarietà della maggioranza e dell'opposizione nei confronti del capo dello stato. "Strappare l'immagine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella significa offendere valori e principi condivisi da tutto il Paese. La mia e nostra solidarietà al Presidente Mattarella e anche agli altri leader europei che hanno subito questo inqualificabile e gravissimo atto", ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. Per Ignazio La Russa, presidente del Senato ed espoente di FdI, si tratta di "un gesto grave". "Rivolgo al presidente della Repubblica, la convinta e affettuosa solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica".



Dal M5s è Mariolina Castellone a condannare il gesto del deputato iraniano, parlando di "inaccettabile vilipendio a Mattarella". Per Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, "il presidente della Repubblica è il simbolo della democrazia italiana, chi lo attacca, attacca l'Italia intera. Ci aspettiamo le scuse immediate del governo iraniano". Per la Lega è intervenuto il senatore Gian Marco Centinaio: "Zarei strappa la foto di Sergio Mattarella perché il suo regime ha paura delle parole di pace, di emancipazione, di democrazia per le quali il nostro Presidente è riconosciuto come esempio a livello internazionale. Al capo dello stato e alla collega Isabella Tovaglieri, vergognosamente insultata, va la mia solidarietà".