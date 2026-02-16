Campanili, lotta al woke e famiglia naturale: ecco lo statuto di "Futuro Nazionale" di Vannacci

Il partito del generale prende forma, mentre si pensa alla fase organizzativa e a gestire il travaso degli iscritti dall’associazione ”Il mondo al contrario”. “Coraggio, forza, dovere, spirito di sacrificio, passione e memoria” sono le molecole del dna dei futuristi

Campanili, fioriture delle differenze e lotta all'ideologia woke: ecco alcune delle parole chiave del movimento politico del generale Vannacci contenute nello statuto di "Futuro Nazionale". 56 articoli in totale, tre deputati già assoldati - Pozzolo, Sasso e Ziello - e un tesseramento che partirà il 1 marzo. Il valore principale del gruppo è "l'identità tradizionale italiana". La fiamma tricolore l'avevano messa fin da subito nel simbolo, provocando la reazione dell'associazione di Francesco Giubilei ("Nazione futura") e non solo.

Il centrodestra un po' li snobba e un po’ li teme. Loro intanto si gongolano con i sondaggi d’esordio e citano nel documento fondativo - a breve sarà online anche il sito internet - la civiltà cristiana, i dialetti locali e l'appartenenza alla Nazione, scritta ovviamente con la N maiuscola. E' il made in Italy all'ennesima potenza, con i riferimenti valoriali che i partiti del centrodestra hanno se si sommano i loro statuti ma che in quello della creatura politica di Vannacci si trovano condensati in pochi punti.

Ecco un esempio: "Serve una difesa delle forze armate, delle forze dell'ordine e della famiglia naturale formata da un uomo e una donna; la libertà di educazione e della vita dal concepimento alla morte naturale". Altro che gli appelli a occuparsi e legiferare sui diritti civili, che periodicamente arrivano nel centrodestra da Luca Zaia o Marina Berlusconi.

Rossano Sasso,parlamentare leghista fino a una settimana fa, ora è diventato responsabile per il Centro Sud di Futuro Nazionale. Si definisce con orgoglio “un deputato anti-gender e anti-woke”, e in effetti nel Carroccio aveva grande visibilità su questi temi. Questa serà inaugurerà la sezione partito dei vannacciani - o dei “futuristi” definizione che non dispiace al generale - nella sua Puglia: a Santeramo in Colle, Bari. “Sarà la prima sede fisica autorizzata. Stiamo costruendo dal basso, incontrando i cittadini, soprattutto quelli che non vanno più a votare", spiega Sasso. Una strategia che ricorda i 5 Stelle della prima ora, verso cui Sasso dice che aveva rispetto ma poi “hanno tradito le loro promesse”.

In questa recentissima storia politica, il tradimento rischia di diventare termine abusato. Il responsabile del tesseramento sarà Edoardo Ziello, deputato toscano che una settimana fa nell'aula

di Montecitorio ha fatto un intervento che aveva il sapore del parricidio: "Sulle armi all'Ucraina, la coerenza sta a Salvini come la puntualità sta ai treni che dovrebbe gestire come ministro dei trasporti". Il terzo parlamentare del gruppo è Emanuele Pozzolo, cacciato da Fratelli d’Italia dopo la vicenda dello sparo di Capodanno, e che ora siede con Ziello e Sasso nel gruppo misto attualmente nel centro dell’aula di Montecitorio in ultima fila. Molto attivo in Piemonte nel tentativo di sfilare sostenitori a leghisti e Fratelli.

Nello statuto di Futuro Nazionale c’è spazio anche per i sentimenti contro chi negherebbe “quelle virtù che hanno fatto grande l’Italia”. E le molecole del dna dei vannacciani, da statuto, sono fatte di “coraggio, forza, dovere, spirito di sacrificio, passione e memoria”. Ora Vannacci e il suo team dovranno lavorare alla fase organizzativa e gestire il travaso degli iscritti dall’associazione ”Il mondo al contrario” a questa. Cuore, organizzazione, tam-tam sui social e un voto al senato sul decreto Ucraina la prossima settimana dove al momento il generale è però senza truppe.