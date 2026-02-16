C'è una saldatura tra antagonisti e islamismo estremista, dice Piantedosi. Vertice al Viminale

"Gli specialisti dell'antiterrorismo sono al lavoro", dice il ministro a proposito dei sabotaggi alle linee ferroviarie. Oggi al comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico ci sarà anche Ferrovie. Sul futuro: "Quando finirà la legislatura tornerò a fare il prefetto"

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi definisce “terrorismo” gli assalti ai treni avvenuti nelle ultime settimane e annuncia un rafforzamento delle attività investigative. In un’intervista rilasciata a Il Giornale, nel giorno del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato oggi al Viminale, il titolare del Viminale parla di un “salto di qualità nelle azioni di anarchici e antagonisti”. Secondo il responsabile dell’Interno, in Italia sarebbe in atto “una saldatura tra due forme di illegalità e violenza”, riferendosi agli ambienti antagonisti e all’islamismo estremista, accomunati dall’obiettivo di contrapporsi ai valori consolidati della società. "Questo obiettivo si proietta anche su altri versanti, più in generale – dice Piantedosi – su ogni forma di modernizzazione del paese. Gli ambienti dai cui provengono i gruppi che agiscono sono quasi sempre gli stessi. Vanno contrastati con fermezza. L'indulgenza di qualcuno che tende a giustificarli, se non ad assolverli, è spesso ammantata da un pericoloso pregiudizio ideologico".

Al Viminale oggi saranno riuniti forze di polizia, intelligence e rappresentanti delle Ferrovie dello Stato, con l’obiettivo di fare il punto sull’escalation di episodi che hanno preso di mira infrastrutture e simboli politici. “Gli specialisti dell’antiterrorismo sono al lavoro e quanto prima ci saranno i primi risultati”, assicura il ministro, sottolineando l’impegno degli apparati di sicurezza.

Piantedosi – che nell'intervista fa sapere di voler tornare a fare il prefetto quando la legislatura sarà conclusa – respinge con decisione le ricostruzioni secondo cui lo stato tollererebbe frange violente per giustificare misure straordinarie. “È una illazione che si commenta da sé”, afferma, parlando di un’“offesa” alla professionalità delle forze dell’ordine. “Chi pensa di intimidire o alzare il livello dello scontro troverà una risposta ferma, nel rispetto della legge”.