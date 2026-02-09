Il vannacciano Pozzolo favorevole allo Ius soli? "Chi nasce qui è italiano", dice in tv

"Chi è nato in Italia è cittadino italiano", risponde il deputato ex meloniano su La7. Un'inconsapevole apertura alla cittadinanza che si attribuisce per nascita che difficilmente può essere compatibile con la politica di estrema destra di Futuro Nazionale

"Chi è nato in Italia è cittadino italiano". A dirlo non è un esponente dem ma Emanuele Pozzolo, ex Fdi da poco entrato in Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Intervistato a Omnibus su La7, il deputato è intervenuto sul tema della remigrazione: "Chi viene qui a lavorare è benvenuto se rispetta le regole. Chi sta qua e non ha diritto a starci viene rimpatriato", ha detto. A tutti coloro che invece sono nati nel nostro paese, il vannacciano riconosce invece piena cittadinanza italiana. In perfetta linea con il principio dello Ius soli, secondo cui è cittadino originario chi nasce sul territorio dello stato, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.

Probabilmente, c'è da scommetterci, Pozzolo non si è reso conto del significato di ciò che ha detto. Del resto, il progetto politico di "destra non moderata" del generale Vannacci lascia intendere una visione ben più stringente del concetto di cittadinanza. Così come la proposta di iniziativa popolare sulla remigrazione (appoggiata dallo stesso generale) nata su iniziativa di sigle dell'ultradestra italiana come CasaPound. Ma per un secondo, il video lo dimostra, il deputato l'ha detto: "Chi è nato in Italia è cittadino italiano".