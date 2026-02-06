Così Vannacci ha costretto i partiti a fare i conti con la realtà

Il protagonismo del generale rimescola gli equilibri: mette in difficoltà Salvini, obbliga il centrodestra a scegliere, regala spazio al centrosinistra e riapre la partita del centro. Quattro direttrici per leggere una nuova fase

È stato Roberto Vannacci il protagonista assoluto della settimana politica, lo avete visto, e il caso Vannacci costringe a ragionare attorno alla nuova fase della politica seguendo quattro direttrici. Una prima direttrice riguarda la Lega, una seconda direttrice riguarda il centrodestra, una terza direttrice riguarda il centrosinistra, una quarta direttrice riguarda il centro. Vannacci ha shakerato la politica rimescolando le carte e costringendo i partiti a fare i conti con la realtà. Per la Lega, Vannacci è stato un colpo prima di tutto per Salvini, non per il resto del partito, è l'uscita di Vannacci ha colpito più il leader della Lega, che alle europee del 2024 aveva scommesso su di lui per restare a galla, che i governatori, che nel partito non lo volevano. Per la destra, poi, Vannacci è un problema nella misura in cui l'agenda del rancore e della paura che il generale metterà in campo fuori dal centrodestra costringerà Meloni e Salvini a una scelta: inseguirlo o isolarlo? A sinistra, poi, avere un Vannacci che spacca la destra è un regalo, ovvio, e quella percentuale di voti che potrebbe prendere Vannacci rischia di allontanare il centrodestra dal premio di maggioranza, qualora la nuova legge elettorale dovesse andare in quella direzione. Ma la sinistra, ora che è diventata competitiva nonostante le sue difficoltà, per provare a vincere le elezioni deve sfidare lo status quo o deve accontentarsi dei leader che ha oggi? E infine il centro. Perdere un pezzo di coalizione alla destra può far male. Sarà questa l'occasione per aprirsi al centro provando a far entrare Calenda nel perimetro del centrodestra come chiede Forza Italia? Si scrive Vannacci, si legge realtà.

Quello che avete letto è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis