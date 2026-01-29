Fornero: “Sulle pensioni ormai il Pd è più salviniano di Giorgetti. A pagare sono i giovani”

Per l’ex ministro, la mozione del Campo largo è tanto discutibile quanto miope: " Il contenuto è forse indizio di ingenuità, ma la sovrapposizione con l’agenda Salvini non può che rattristarmi”

“Sembra più antileghista Giorgetti che il Pd, assolutamente. Almeno in materia di pensioni” dice al Foglio Elsa Fornero, ex ministro del Lavoro nel governo Monti, commentando la mozione presentata dal Pd e sottoscritta da Avs e M5s. Secondo il testo, le riforme pensionistiche avrebbero violato il principio del “leale affidamento” e sarebbero state imposte “senza confronto democratico”. Per giunta, il Campo largo invoca l’implementazione dell’agenda Matteo Salvini che da anni chiede l’introduzione di Quota 41 e la cancellazione non solo dell’adeguamento dell’età pensionabile all’aumento dell’aspettativa di vita, ma di tutta la riforma Fornero.

Definirebbe populista la mozione del Pd? “Purtroppo, sì”, risponde Fornero al Foglio. “Ci sono molte ragioni per criticare il governo e soprattutto la destra di Salvini, massimamente populista. Ma invece sembra ricalcare Salvini in molti aspetti, un errore gravissimo” commenta. “Giorgetti ha detto che sono riusciti a ottenere un risultato in legge di Bilancio che non pensavano di poter ottenere – ricorda l’economista esperta in temi previdenziali –. Sicuramente voleva dire che sono riusciti a tenere buona la Lega esattamente sulle promesse che ha sempre fatto, a partire dal suo cavallo di battaglia: la cancellazione della riforma (Fornero, ndr)”.

Per l’ex ministro, la mozione del Campo largo è tanto discutibile quanto miope. Un ritorno al passato: “Il sistema pensionistico pubblico a ripartizione è un contratto tra generazioni. Tirare la coperta a favore delle generazioni anziane o quasi anziane vuol dire sottrarre risorse alle generazioni future. Il contenuto della mozione è forse indizio di ingenuità, ma la sovrapposizione con l’agenda Salvini non può che rattristarmi”. Nella programma sulle pensioni del Campo largo c’è anche la richiesta di fermare il secondo pilastro, la pensione integrativa. “E’ sempre stata una richiesta di tutti i sindacati. Non si può pensare che tutto il carico vada allo stato – spiega Fornero –. Il secondo pilastro non è una privatizzazione, ma completa la previdenza pubblica, dove tra l’altro non si ha libertà di entrata perché obbligatoria, l’aliquota è del 33 per cento, e il rendimento è equivalente alla crescita del pil: dello zerovirgola”.

Per Fornero, l’opposizione sta sbagliando il tiro: “Dover rincorrere il populismo è molto miope e non serve per mettere a nudo le debolezze del governo”. La professoressa poi critica in particolare il partito di Elly Schlein: “E’ triste che il primo partito d’opposizione non capisca che la riforma fu fatta in un momento d’emergenza, in quindici giorni. Molti cittadini sembrano oggi aver compreso, più dei partiti, che il sistema pensionistico non avrebbe retto e che servivano dei sacrifici”. Il Pd sta scegliendo di avvicinarsi alla demagogia di Lega e M5s? “E’ un misto di atteggiamenti. Molti giocano sul cinismo, e molti pretendono di conoscere il sistema pensionistico ma non è così”. Poi continua: “C’è la tendenza a non considerare che una spesa richiede un’entrata. Facile così: possiamo proporre tutto se non dobbiamo fornire le coperture, no?” commenta ironicamente Fornero prima di smontare l’accusa alla sua riforma di essere stata “antidemocratica”: "Quando devi fare qualcosa sotto la minaccia di una crisi finanziaria il tempo per il dialogo non c’è, abbiamo avuto quindici giorni”. Cinque anni fa il Pd avrebbe presentato questa mozione? “Sicuramente non il Pd di Bersani, più lungimirante, che approvò la riforma con convinzione nonostante le difficoltà politiche” ricorda Fornero.

Poi l’ultimo sassolino nella scarpa: il recente studio della Cgil secondo cui l’adeguamento dell’età pensionabile provocherebbe “55 mila esodati”. “Come può un sindacato che ha firmato un accordo di uscita dal lavoro, sapendo dell’esistenza della legge sull’adeguamento all’aspettativa di vita, dire che colpirebbe ‘inaspettatamente’ i lavoratori?”.