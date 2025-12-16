Fratelli di mancia: mezzo milione ai senatori di maggioranza

Istruzioni per l'uso dei 500 mila euro del Fondo parlamentare: contributi diretti a enti e associazioni, ma anche per manutenzioni straordinarie e opere. Con qualche precauzione: “Preferibilmente destinati a non più di 2/3 soggetti”

Arrivano i Fratelli di mancia. Mezzo milione di euro può bastare? Si deve approvare la manovra e i senatori di maggioranza hanno il tesoretto, la dote: 500 mila euro per due anni. Si tratta del Fondo parlamentare e in un messaggio arrivato ai senatori di FdI, Lega, Forza Italia ci sono le istruzioni per l’uso: 500 mila euro per ciascuno dei senatori per gli anni 2026 e 2027. C’è anche come utilizzarli. La parte corrente? “Contributi diretti a enti, associazioni (terzo settore)”. La parte in conto capitale? “Infrastrutture (manutenzioni straordinarie e opere)”. Precauzioni: “Preferibilmente destinati a non più di 2/3 soggetti”.

Caro senatore di maggioranza, vuoi asfaltare la piazza del paesello elettorale? Nessun problema, ma ricordati che per “strade, piazze ponti e rotonde il progetto da finanziare sia dotato da Cup”. Meloni ha chiuso Atreju dicendo che con noi “chiude la stagione degli sprechi, della mance elettorali per comprare il consenso”. Gli sprechi sicuro, sulle mance non esageriamo. Siamo sempre l’Italia generosa. I genitori allungano la paghetta, i nonni la pensione e il senatore la mancetta. Italia perfetta.