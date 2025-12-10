Vannacci alla Camera incontra Pozzolo e Messina. Prove di Noi con Vannacci?

Il generale a Montecitorio vede il deputato pistolero e l'altro grande escluso da FdI. Cosa succede? Lui si schermisce: "Sono venuto a fare un giro, a vedere come funziona qui". Andrà ad Atreju: "Non mi hanno invitato, ma ho già troppe cose da fare"

Fa prove di super gruppo misto, Noi con Vannacci, la pattuglia dei senza casa. Il generale Vannacci, il vicesegretario della Lega, sbarca alla Camera. L’apparizione. A mezzogiorno il generale Stivalone si presenta in Transatlantico con il suo abito gessato. La sorpresa. È la giornata della cucina italiana, Patrimonio dell’Unesco (Lollo cucina già una super festa con Al Bano) ma anche il giorno del grande ritorno di Marta Fascina. Tutti qui. Fermiamo il generale che si intrattiene con Emanuele Pozzolo. Ricordate Pozzolo, il pistolero di FdI? Ebbene, il generale e il pistolero confabulano. Caro Generale, che ci fa qui? “Sono venuto a perlustrare, a vedere come funziona. Avevo ieri un impegno a Roma e sono passato a fare un giro" risponde il generale, il leghista al contrario, che al nord piace.

Dunque, dicevamo. Anzi, dice: “È la seconda volta che ci vengo, c'ero stato quando avevo un incarico militare a Mosca, sono andato in commissione difesa. Ma tra poco riparto per Bruxelles". Si sta meglio lassù? "Li è più ordinato, abbiamo un calendario fitto dal primo gennaio al 31 dicembre. Qua per ora ho visto solo i corridoi". Si era già parlato del gruppo Noi con Vannacci e il generale sta facendo selezione. Dopo Pozzolo, sapete chi incontra? L’altro fuoriuscito di FdI, Manlio Messina. Il generale si intrattiene a parlare anche con Rossano Sasso, esponente della Lega, Antigender. E anti arcobaleno. Ma lo salutano anche dall'opposizIone. "Guarda chi c'è qui", dice Faraone con una pacca sulla spalla. Non quella di Zaia. A proposito generale, ma che ne pensa del Doge referente per il nord? O vicesegretario? Le piacerebbe? "Certo... chi alimenta queste discussioni, la competizione interna e le polemiche siete voi. A me piacciono tutti quelli che danno una mano". Tra poco lo aspetta un aereo per il Parlamento europeo. È passato anche ad Atreju? "Non mi hanno invitato" allarga le braccia. Poteva andarci da visitatore. "Macché, ho già troppe cose da fare". Si, lavorare al gruppo super misto, Noi con Vannacci.