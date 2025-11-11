Piccoli Mamdani crescono. Viaggio tra i giovani pd post congresso, dove piace la patrimoniale ma non Renzi

Tassare i ricchi? Dice da Milano il giovane assessore municipale Lorenzo Pacini: “Sono d’accordo. E vorrei sapere chi è contrario alla tassazione di quei patrimoni. A NY i contrari avrebbero votato Andrew Cuomo. Ma Cuomo ha perso, come all’ultimo congresso dem ha perso Stefano Bonaccini”

“Bella ciao” cantata dalla segretaria pd Elly Schlein al congresso dei Giovani democratici a Napoli, l’ottimismo della volontà per le elezioni in Campania e la nuova segretaria dei GD, Virginia Libero, 27 anni, eletta domenica scorsa al grido di: “Bisogna collettivizzare i bisogni della nostra generazione”. Bisogni, cioè: casa, lavoro, salari. La linea è chiara anche in politica estera (pro Gaza senza sì e senza ma) e si colloca lungo il fil rouge che lega Elly Schlein a Zohran Mamdani, giovane e radicale neosindaco di New York. Non è una linea minoritaria tra i giovani dem, anzi. C’è infatti chi, come Lorenzo Pacini, classe 1996, assessore municipale a Milano, del paragone con NY vuole tenere la sostanza: “Finalmente qualcuno che dice come la pensa in modo chiaro”. Lui, Pacini, fa lo stesso. Tassare i ricchi, reali o cosiddetti? “Sono d’accordo: in Italia abbiamo visto triplicare i patrimoni milionari e intanto cacciamo i lavoratori. Vorrei sapere chi è contrario alla tassazione di quei patrimoni”.

Nell’area riformista dem non pochi, per non dire dei partiti alleati. “A NY avrebbero votato Andrew Cuomo. Ma Cuomo ha perso, come all’ultimo congresso dem ha perso Stefano Bonaccini”. Parole nette anche su Gaza. Non è che l’Europa di Ursula von der Leyen ha fatto poco, “non ha fatto niente”, dice Pacini, “e c’è una bella differenza. E noi dobbiamo essere dalla parte dei palestinesi sempre, non solo quando muoiono”. Per l’Ucraina sotto attacco, però, non sembra di vedere piazze altrettanto piene. “All’Ucraina abbiamo dato e stiamo dando aiuti, no? Abbiamo fatto la stessa cosa per la Palestina? No”. Quanto alla presenza di Matteo Renzi accanto ai civici dem per la creazione della quarta gamba del centrosinistra, Pacini dice: “I renziani, i riformisti, i centristi, hanno vinto? Nel 2018 il Pd è arrivato al 18 per cento e non ha vinto, nel 2022 al 19 per cento: stessa cosa. Vogliamo perdere una terza volta? O a qualcuno verrà qualche dubbio?”. Renzi però è nel centrosinistra, con gran movimento di civici: “Preferisco genitori felicemente divorziati che infelicemente sposati”.

Sempre dalla Lombardia, la segretaria regionale dei GD Tiziana Elli, uno dei nomi che Virginia Libero potrebbe indicare per la sua segreteria, pensa che i dem “non debbano mai distaccarsi dalla linea del paese reale, e quindi dalla vicinanza ai lavoratori e ai giovani che con seicento euro al mese non possono pensare neanche lontanamente di pagare l’affitto. La parola ‘patrimoniale’ può far sorridere, ma il punto è: redistribuire. E lo dico dalla provincia di Bergamo: non parlo di chi risparmia lavorando una vita, ma di chi, grazie alla politica di Meloni, può pensare di trovare qui un paradiso fiscale mentre la mia generazione implode. Ma non si ha il coraggio di dirlo, magari per non scontentare qualcuno”. Il Pd oggi si allarga ai civici. “Schlein sta facendo un lavoro enorme”, dice Tiziana Elli, “e se guardiamo a Mamdani il messaggio è: parlare chiaro ai giovani tramite i giovani, in un momento in cui i giovani tornano in piazza dopo due timide generazioni precedenti”. Da Roma Tommaso Sasso, già candidato alla segreteria del GD, già alla guida del Movimento giovanile della sinistra, dice che “la patrimoniale sarebbe un atto di civiltà” e che “i grandi patrimoni e la grande rendita costituiscono un freno allo sviluppo: tengono ferme risorse che potrebbero far girare l’economia, andando in tasca a chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese”.

Per non dire del piano internazionale: “L’inerzia europea su Gaza è una delle pagine più vergognose del processo di integrazione comunitario”, dice: “Si sarebbe dovuto parlare di embargo e rottura diplomatica, con forte richiesta per l’invio di una forza di interposizione armata che potesse fermare la mano al governo genocidario di Israele”. Su una linea più dialogante, anche verso gli alleati interni centrosinistra, si colloca il segretario dei giovani dem di Bologna Paky Tiani, altro nome papabile per la segreteria dei GD: “Il Pd”, dice, ha fatto molti sforzi in direzione dell’ampliamento della coalizione e se vogliamo vincere dobbiamo continuare”. In campo economico, Tiani non parla di patrimoniale secca, ma di “ragionamento sulla tassazione dei grandi patrimoni, nel senso della grande concentrazione di ricchezza”, con attenzione “al ceto medio impoverito e alla questione abitativa”, senza chiudersi nel ritornello “tutti sanno dove sono i soldi, ma nessuno li va a prendere”. “E sarebbe bene che l’Europa potesse parlare con voce unica”, aggiunge Tiani guardando fuori dal paese. Ma crescono anche i “piccoli civici” democratici, come il venticinquenne Federico Lobuono, fondatore dell’associazione “Giovane Roma”, vicino al “Progetto civico Italia” dell’assessore romano Alessandro Onorato.