La Rep. di Renzi. Il timore di Meloni

Dopo le preoccupazioni del Pd, anche a Palazzo Chigi vogliono conoscere i contorni di un’eventuale cessione del quotidiano fondato da Scalfari. Il possibile acquirente sarebbe l’editore greco Kyriakou che ha relazioni con il Qatar, e il paese del Golfo ha ottimi rapporti con l'ex sindaco di Firenze

Anche Giorgia Meloni vigila sulla vendita di Repubblica. Pure il governo vuole sapere chi compra, come e cosa vuole farci del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. La preoccupazione della premier è che Repubblica possa diventare la Repubblica di Matteo Renzi. È preoccupato il Pd, la segreteria Elly Schlein, ma la novità è che anche a Palazzo Chigi vogliono conoscere i contorni di un’eventuale cessione. La vendita all’editore greco Kyriakos Kyriakou impensierisce l’esecutivo che ha chiesto lumi all’editore di Gedi, proprietario di Repubblica e La Stampa. Kyriakou, che viene definito “l’Urbano Cairo della Grecia”, ha relazioni con il Qatar, trasporta gas qatarino, e il paese del Golfo ha ottimi rapporti con Renzi.

L’ex premier è il solo che riesce a sfidare Meloni, è l’arcinemico. Il Pd e gli amici di Repubblica hanno provato in queste settimane a coinvolgere l’editore Carlo Feltrinelli, ma finora senza successo. Su una possibile vendita il governo sarà chiamato a esprimersi e potrebbe usare la carta del golden power. Le intenzioni di Meloni sono altre. La premier, attraverso figure di sua fiducia, si è informata sull’operazione. Per mettere a riparo il giornale, a sinistra, si è studiata una coabitazione. Una parte di Repubblica potrebbe essere rilevata da Kyriakos Kyriakou e un’altra da Feltrinelli. Ci sarebbe stato un incontro fra i due, ma al momento l’ipotesi sembra tramontata. Dalla Grecia al Qatar passando per Firenze. La Repubblica o l’emirato?