Un posto al sole: Renato alle prese con le voci dell'AI

Marina invece è determinata a sconfiggere Gagliotti. Infine Roberto, in carcere, ne combina una delle sue

Finalmente Renato scopre che la voce dell’intelligenza artificiale è uguale a quella di Giulia. Purtroppo gli autori continuano a trattarlo come uno scemo, e noi a casa facciamo finta di crederlo. Comunque alla fine chiede di impostare una voce saggia e simpatica, gentile e ironica, come quella di un amico. E guarda caso viene fuori la voce di Raffaele… e quindi ora inizia a litigare anche con l’IA. Anche se il cognato, amico, portiere, gli manca tanto. Come tutte le vere amicizie che, soprattutto in tarda età, più sono forti più si alimentano di battibecchi e sfottò. Marina invece è determinata a mettere in piedi il suo piano per sconfiggere Gagliotti. Per prima cosa conquista l’appoggio di Filippo, che si convince a schierarsi dalla loro parte e dargli una mano. Poi mette in giro la voce tra gli operai che Gagliotti vuole licenziarli. E poi è il turno di Roberto, che in carcere ne combina una delle sue.. addirittura si accoltella fingendo che a colpirlo siano stati gli altri detenuti.