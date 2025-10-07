Fratelli d'Italia annuncia: Cirielli sarà il candidato del centrodestra in Campania

Il viceministro degli Esteri sfiderà Roberto Fico per il dopo De Luca, ma Forza Italia non ha ancora ufficialmente annunciato il proprio sostegno: "Spero che al più presto questa riflessione possa essere chiusa e iniziamo la campagna elettorale insieme", dice il meloniano

Fratelli d'Italia annuncia: Edmondo Cirielli sarà il candidato per il centrodestra alle regionali in Campania. Come anticipato dal Foglio, il viceministro degli Esteri ha accettato di essere lo sfidante dell'ex presidente della Camera, il 5 Stelle Roberto Fico. "Lo faccio con orgoglio per la mia terra, ma anche perché sono convinto che il centrodestra possa dare una diversa possibilità alla Campania. Ovviamente ringrazio per la fiducia che mi ha dato la presidente Meloni", ha detto Cirielli rispondendo alle domande dei giornalisti a Napoli, a margine di un convegno ospitato nella sala conferenze del rettorato dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Nel giorno in cui Fratelli d'Italia lo ha indicato come candidato alla presidenza della Regione, Cirielli sottolinea che vuole essere il candidato di tutta la coalizione chiarendo che ha "la massima apertura a cercare di includere tutti quelli che credono in un progetto alternativo, a cominciare dai nostri alleati partner del governo quindi Forza Italia".

Il partito del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a partire dal coordinatore regionale Fulvio Martusciello, aveva espresso delle perplessità sul nome di Cirielli e non ha ancora ufficialmente annunciato il proprio sostegno. "Si erano presi un momento di riflessione - aggiunge Cirielli - ma spero che al più presto questa riflessione possa essere chiusa e iniziamo la campagna elettorale insieme, perché mi sembra la cosa più logica". "I dubbi di Forza Italia sinceramente un po' mi hanno sorpreso", ma il viceministro degli Esteri è convinto che si tratti di "questioni non importantissime che sicuramente si risolveranno a livello romano. Noi faremo anche in modo di dare spazio a quelli che non la pensano esattamente come noi su temi di carattere nazionale".

Cirielli passa poi in rassegna i punti che saranno nel suo programma a partire dalla sanità. "Qualunque cittadino della Campania vi dirà che la sanità è ridotta malissimo: c'è uno sfascio legato alla disorganizzazione, alla mancanza del merito, a un'invadenza della politica inaccettabile che colpisce indiscriminatamente tutti". Ma manda un segnale di ottimismo dicendo di voler dare "un po' di fiducia, di speranza ai cittadini campani. Credo che ci possa far risollevare e aspirare a tornare grandi". Tra le domande che gli vengono fatte ce n'è anche una sul suo futuro in caso di elezione: si dimetterà dall'incarico di governo? La risposta è un po' evasiva. "Noi puntiamo a vincere, quindi penso che questo problema non ci sarà. Il resto poi è una valutazione che verrà fatta anche con i vertici nazionali".