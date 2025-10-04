Donzelli: "Lo sciopero per Gaza? Adesione bassa. Rispetto le piazze ma la sinistra prepara solo autunno caldo"

Piazze piene, ma nel settore scuola l'adesione allo sciopero è sotto l'otto per cento. Il Viminale: feriti 55 agenti. Il responsabile di FdI: "Vogliono dare la spallata con la poltica estera. Ateju 2025? Forse a Castel Sant'Angelo"

Giovanni Donzelli la vuole calda. La pizza. “La riscalda?”: La Margherita dei Fratelli è il pranzo di Donzelli. L’uomo che cucina la linea di Meloni, il responsabile organizzativo di FdI, si accontenta “di un angolino” di pizza e il Foglio del crostone. Lo sciopero generale? “Vediamo i dati finali ma ho l’impressione che gli italiani abbiano scelto di lavorare. L’adesione mi sembra bassa (nel settore della scuola la percentuale di adesione è stata del 7,82 per cento). Un flop? “Non uso queste parole, rispetto tutti i manifestanti, rispetto le piazze piene, chi manifesta pacificamente, ma la Palestina non si aiuta con gli scioperi di Landini. Gli italiani lo hanno compreso”. Elly Schlein, la Cgil, Giuseppe Conte: è tutta una flotilla di terra? “Cercano nella politica estera la spallata che non riescono a dare nella politica interna. Sono preoccupato (dati del Viminale di ieri: 29 manifestazioni, 396 mila partecipanti, 55 agenti feriti) mi preoccupa il clima che si riscalda. Vedo che c’è un’opposizione che gioca con i sentimenti e con l’autunno…”. Lo vogliono caldo? “Ci provano”. Un milione in piazza? “E tutti loro devono sapere che il governo è sensibile con il dramma del popolo palestinese. Ma non si specula. Il nostro governo è quello che in occidente ha più aiutato il popolo palestinese. Facciamo politica in un altro modo”. I temi del governo della prossima settimana? “Finanziaria, famiglie”. La riforma elettorale? “Non me ne occupo”. Bugia. “Ho già detto che è mia intenzione dialogare con l’opposizione. Adesso il mio lavoro è preparare Atreju”. Dove si terrà? “Ci piacerebbe a Castel Sant’Angelo, ma valutiamo”. Ecco la linea di governo avvolta in un cartoccio. La pizza di Landini? Ovvio. Alla Diavola.

