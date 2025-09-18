Rafforzata la scorta di Meloni, Tajani e Salvini dopo l'omicidio di Kirk

Il vicempremier e ministro degli Esteri: "Il clima non è dei migliori. Bisogna usare un linguaggio diverso per evitare di accendere gli animi"

"Oggi è stato innalzato il livello di scorta alla presidente del Consiglio, al vicepresidente Salvini e a me, quindi vuol dire che il clima non è dei migliori. Io, invece, invito tutti quanti ad abbassare i toni. Io anche oggi non ho offeso nessuno". È quanto dichiarato dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine del question time in Senato parlando con i giornalisti. "Io ho sempre detto che bisogna usare un linguaggio diverso per evitare di accendere gli animi", ha aggiunto Tajani per spiegare perché secondo il governo c'è bisogno di maggiore protezione per le più alte cariche dello stato.

Secondo quanto anticipato questa mattina dal Messaggero, la tutela per i tre vertici del governo sarà alzata al livello eccezionale, che prevede di mettere in campo due o tre auto blindate con tre agenti in ogni vettura. Sempre a quanto scrive il quotidiano di via del Tritone, per una scelta dei diretti interessati, dall'inizio della legislatura Meloni, Tajani e Salvini avevano optato per una scorta di secondo livello. Una soluzione ritenuta ora insufficiente da parte degli apparati di sicurezza dopo l'assassinio dell'attivista americano Charles Kirk.

Ieri ad Ancona la premier e i due vice sono apparsi in pubblico, su un palco, "circondati da un dispositivo di sicurezza visibilmente più robusto del solito. Almeno sei gli agenti della scorta intorno a Meloni. Un settimo con una valigetta nera: al suo interno un telo antiproiettile pronto all'evenienza", notava oggi il Messaggero.

La decisione di innalzare il livello di sicurezza è stata presa in seguito a una circolare emanata venerdì scorso dal Viminale che disponeva "un riesame e eventuale rafforzamento delle misure di profili di rischio" dopo l'omicidio di Kirk.