Ferragosto con Alessandro Giuli

Mostre, libri, itinerari, film, la piccola guida del ministro della Cultura per sopravvivere all’Alaska

La guida di Ferragosto ve la dà il ministro tosto, tosto. Il mondo è in attesa dell’incontro del secolo Trump-Putin in Alaska, il vicepremier Antonio Tajani ha passato la notte in aeroporto ad accogliere i bambini palestinesi (Pier Silvio Berlusconi, sei pronto a passare un Ferragosto da Tajani?) e il governo italiano fa sapere che “c’è solo da attendere”. Cosa fare in questi casi? Telefonare a una voce autorevolissima. Urge un Pier Ferdinando Casini ma il Pier nazionale inserisce foto sul suo profilo Instagram da Scicli, in Sicilia, a bordo dell’Ape Piaggio. Il collega: “Sai chi sarebbe perfetto?”. Eh sì. Lui, Gianfranco Fini, solo che non ci accorgiamo che sono le 9,40 del mattino e l’ex presidente risponde: “Prima regola, tra il 14 e il 15 agosto non chiamate mai prima delle 10,30 del mattino. Seconda regola: vi auguro una felicissima giornata. Baci”. Un passante che ci vede affranti: “Giornalista? Ma i giornali a Ferragosto sa cosa devono fare? Le guide! Delle belle guide. Quale libro leggere, dove andare, cosa ascoltare”. Gli spieghiamo che il Foglio è un quotidiano speciale e il passante: “E allora serve la guida del ministro speciale”. Ce n’è uno solo. Il ministro alla Cultura, Alessandro Giuli. Chiedete e vi sarà dato. Via messaggio. Per chi rimane e per chi non sa, per chi chiude gli occhi e si addormenta con il giradischi, ecco la lista del Ferragosto 2025 targata Giuli.

Ministro, quale libro leggere sotto l’ombrellone? “Vesta” di Angelo Brelich. La mostra? “La Permanente di arte contemporanea nella Pinacoteca di Ripe San Ginesio in provincia di Macerata”. Uno spettacolo, una rievocazione storica? “La Cavalcata dell’Assunta a Fermo”. Il disco? “Ovvio ‘The Doors’ dei Doors”. E’ l’anno della montagna. Quale cima da scalare? “Il Conero”. E la sera, il film da vedere o rivedere? “’L’onorevole Angelina’ di Luigi Zampa con Anna Magnani”. Buone vacanze a chi resta e chi parte (anche dal del ministro). Il prossimo summit? C’è da chiederlo? A San Ginesio!