Trump ha chiesto a Meloni di organizzare l'incontro con Putin lunedì a Roma

Roma potrebbe essere la sede dell'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. da tenersi già lunedì prossimo . È questa la richiesta che, a quanto risulta al Foglio, Trump avrebbe rivolto alla premier Giorgia Meloni in una conversazione telefonica avuta giovedì, seguita da un altro colloquio fra la presidente del Consiglio e il presidente ucraino Zelensky. Un vertice molto complesso da organizzare – non si è parlato del Vaticano come sede ma di Roma, Italia– e che da subito avrebbe destato perplessità nella controparte di Mosca.