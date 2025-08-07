Meloni sulla denuncia di Avs alla Corte Penale: "La sinistra vuole usare i giudici per batterci"

Ieri l'iniziativa di Fratoianni e Bonelli, che hanno citato il governo davanti alla Cpi. La premier: "A loro non importa niente della reputazione dell'Italia nel mondo"

"Leggo che alcuni esponenti della sinistra - come Bonelli, Fratoianni e compagnia - vorrebbero segnalare il Governo italiano alla Corte Penale Internazionale. Gli stessi che, giusto qualche tempo fa, chiedevano a Bruxelles di aprire una procedura di infrazione contro l'Italia. Ora puntano addirittura a un processo internazionale, tirando in ballo il dramma umanitario a Gaza in modo del tutto strumentale, come se perfino questo fosse colpa nostra". Lo ha scritto su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo all'iniziativa annunciata ieri dal gruppo Alleanza verdi e sinistra, che ha detto di voler denunciare il governo italiano per complicità con i crimini di guerra di Netanyahu. "Tre cose sono ormai chiare a tutti: la prima è che, non riuscendo a batterci in patria, la sinistra cerca sempre il soccorso esterno. La seconda è che dell'immagine dell'Italia e della sua reputazione nel mondo, a loro, non importa assolutamente nulla. La terza è che ormai hanno un'unica strategia e speranza: provare a liberarsi degli avversari per via giudiziaria, perché alla via democratica hanno rinunciato da un pezzo", ha aggiunto la premier, rinfocolando lo scontro con i magistrati già particolarmente teso dopo il caso Almasri.