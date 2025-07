Cerasa: "Spezzare l'abbraccio mortale tra magistratura e giornalisti è fondamentale"

"La separazione delle carriere? In Italia c'è un grande problema, il processo mediatico-giudiziario. Ogni tentativo di superare lo status quo è positivo". L'intervento del direttore del Foglio a Rtl

"In Italia c'è un grande problema quando si parla di giustizia, che è quello del processo mediatico. I processi tendono a essere costruiti più fuori che dentro le aule del tribunale. Questo è possibile perché c'è un rapporto amoroso tra il mondo del giornalismo e quello della magistratura", dice il diretto del Foglio Claudio Cerasa commentando su Rtl la separazione delle carriere votata ieri in Senato.

"La magistratura - continua Cerasa - con l'aiuto dei giornalisti, tende a far diventare le accuse delle condanne. Spezzare questo abbraccio mortale è fondamentale. Ogni tentativo che viene fatto per superare lo status quo, per dare al giudice più potere e al magistrato meno strumenti per alimentare il processo mediatico, deve essere osservato con un approccio positivo".