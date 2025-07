Quando la magistratura criminalizza il mestiere della politica, chiudere gli occhi è pericoloso. L'intervento del direttore

Cortocircuiti bipartisan di fronte all'inchiesta sull'urbanistica a Milano, con il sindaco Sala indagato. Ascolta le parole di Claudio Cerasa ospite oggi a Omnibus su La7

Il direttore del Foglio, ospite oggi a Ombnibus su La7, descrive i cortocircuiti e gli imbarazzi simmetrici, a destra e sinistra, di fronte all'inchiesta sull'urbanistica a Milano, con il sindaco Beppe Sala indagato. Nel Pd il garantismo di un pezzo del partito non trova corrispondenze nella leadership. A destra, il giustizialismo del corpaccione dei partiti populisti non trova corrispondenze nella premiership.

Ma soprattutto il rischio, secondo Cerasa, è quello di ritrovarsi su un piano inclinato, in cui il teorema tende a prevalere sulle prove, e in cui il processo mediatico tende a prevalere su quello vero. "Quando la magistratura trasforma in 'sistemi' le eventuali responsabilità individuali qualcosa non funziona, dice il direttore.

E aggiunge: "Far rispettare la legge è un conto. Colpire i reati pure. Ma quando la magistratura criminalizza il mestiere della politica chiudere gli occhi può essere pericoloso".