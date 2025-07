Meloni si prende la Cisl mentre i riformisti del Pd sbuffano

La premier al congresso del sindacato di via Po rivendica il rapporto con la sigla e dice sì al patto della responsabilità. L'ex segretario Bonanni: "Noi sindacato di destra? Lettura grottesca e irresponsabile. Il nostro compito è firmare i contratti". Picierno (Pd): "Una forza riformista dovrebbe rafforzare il dialogo con la Cisl"

E’ andata al congresso della Cisl ad accettare il “patto della responsabilità” proposto dalla segretaria Daniela Fumarola, perché “il confronto è la cifra di questo governo”, ha detto Giorgia Meloni. E l’effetto è stato quello di rinverdire il rapporto con il sindacato d’ispirazione cattolica. Forse anche per effetto di una sinistra che con la Cisl ha un rapporto sempre più marginale, come evidenziato dalla fredda presenza di Schlein in platea mercoledì. “La Cisl è diventata un sindacato di destra? E’ una lettura tra il grottesco e l’irresponsabile”, dice al Foglio Raffaele Bonanni, che al vertice del sindacato di via Po c’è stato per otto anni. “E già all’epoca mi facevano la guerra. Io credo che chiunque nasca all’interno della Cisl sappia che l’imperativo del nostro fare sindacalismo è firmare i contratti. E i contratti si firmano con le aziende e con i governi. Altrimenti non serviamo a niente, diventiamo una specie di bocciofila. Mentre vedo che altri, come Landini, preferiscono sedersi al tavolo solo quando c’è un governo amico. Ma quello non è sindacalismo, è fare politica”.

Lo scorso anno il congresso della Cisl era servito a rendere pubblico l’ottimo rapporto tra l’ex segretario Luigi Sbarra e il governo. Quest’anno l’assise si è celebrata con Sbarra che nel frattempo è diventato sottosegretario al Sud. E con Meloni che nel suo intervento ha detto di essere “fiera di averlo in squadra”. E via di standing ovation. Ma al di là delle persone, è sui dossier che è sembrata esserci la convergenza tra maggioranza e Cisl. Soprattutto quando la premier ha toccato punti come la produttività che “da troppi anni in Italia è stagnante e questo rappresenta non soltanto un ostacolo per la competitività delle nostre imprese, ma anche per l’aumento dei salari”. “Io credo che la vicinanza alla Cisl dipenda dal fatto che siamo stati molto più vicini alle esigenze del paese, del mercato del lavoro di oggi, di quanto non lo sia stata la sinistra”, rivendica al Foglio Walter Rizzetto, esponente di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Lavoro della Camera. “Del resto Meloni molte delle cose che ha detto al congresso della Cisl le aveva già dette al congresso della Cgil. Vuol dire che per noi il tema non è premiare l’uno o l’altro, ma confrontarsi per avere gli strumenti più consoni per affrontare un mercato del lavoro molto diverso rispetto a 15-20 anni fa. E quando parliamo di sicurezza sul lavoro o diamo centralità a temi come la produttività è chiaro che cerchiamo un dialogo con tutti”.

Uno dei punti su cui s’è evidenziata la spaccatura tra Pd e Cisl è la legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa, su cui Fumarola e i suoi avevano raccolto oltre 400 mila firme e sui cui il Pd, quando quel testo è arrivato in Parlamento, s’è astenuto. Con tanto di accuse di “incoerenza” rivolte dalla nuova segretaria ai dem. Un rapporto che almeno la corrente riformista del Pd vorrebbe cercare di recuperare. Come spiega al Foglio la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, che oggi interverrà al congresso, “la Cisl è un’organizzazione sindacale che sta interpretando con innovazione la crisi del ceto medio, a partire dalle sue proposte sulla partecipazione. Ritengo quindi che una forza di sinistra e riformista debba rafforzare il dialogo con la Cisl e valutare il suo rapporto con i sindacati a partire dalla loro unità, valore che resta prezioso per l’avanzamento concreto dei diritti. Temo, invece, che scegliere rapporti preferenziali sulla base di un malinteso tasso di conflittualità sociale non porti lontano”.