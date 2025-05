Schlein risponde all'appello di Pupi Avati sul cinema: "Io ci sto"

Il regista invita la segretaria del Pd a chiamare Meloni e Giorgetti per provare a risolvere la crisi del settore. La leader dem dice sì

"Caro Pupi, io ci sto! Abbiamo già presentato una proposta di legge per salvare e rilanciare il cinema italiano, pronta a discuterne con il governo. E congratulazioni!". Elly Schlein risponde al regista, premiato ieri con il David di Donatello alla carriera.

Pupi Avati, che ormai da mesi denuncia la crisi del cinema italiano, ha lanciato un nuovo appello. Lo ha fatto durante la cerimonia di premiazione della scorsa sera e dalle colonne di questo giornale, chiedendo alla segretaria del Pd di telefonare alla premier Giorgia Meloni e di coinvolgere anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per sedersi tutti "intorno a un tavolo per risolvere i problemi del cinema, che sono i problemi di un settore industriale in crisi”.

Sul suo canale Instagram, la segretaria dem, grande appassionata di film e regia, ha accolto la proposta del regista. Nelle scorse settimane inoltre, di nuovo su impulso di Avati, Schlein aveva depositato una proposta di legge che punta alla creazione di un'agenzia - autonoma rispetto al ministero della Cultura - che si occupi del cinema. Forza Italia invece ha presentato un'altra proposta simile, con l'obiettivo di istituire un vero e proprio ministero. Contributi che il ministro Alessandro Giuli, ha dichiarato durante un recente question time, prenderà in esame prima di intervenire sul settore.