A Trento vince il centrosinistra senza M5s. Bolzano andrà al ballottaggio

Domenica si è votato in Trentino Alto Adige per per rinnovare i consigli comunali dei comuni ed eleggere i nuovi sindaci. Nel capoluogo trentino è stato confermato Franco Ianeselli

Domenica 4 maggio in Trentino Alto Adige si è votato. In provincia di Trento gli elettori di 154 comuni, compreso Trento, chiamati al voto per rinnovare i rispettivi consigli comunali ed eleggere i nuovi sindaci; in Sud Tirolo invece, oltre a Bolzano si è votato in 110 comuni.

Alla guida della città di Trento gli elettori hanno confermato il sindaco uscente, Franco Ianeselli, alla guida di una coalizione di centrosinistra, ma senza Movimento 5 stelle. Ianeselli ha ottenuto oltre il 54 per cento dei voti, La candidata del centrodestra, Ilaria Goio, si è fermata poco sotto il 27 per cento. Terzo Giulia Bortolotti, alla guida della coalizione formata da Onda, Rifondazione comunista e Movimento 5 stelle.

I cittadini di Bolzano invece dovranno recarsi di nuovo alle urne tra due settimane per il ballottaggio: il candidato del centrodestra Claudio Corrarati ha avuto il 36,3 per cento dei voti e quello del centrosinistra Juri Andriollo - assessore della giunta del sindaco Renzo Caramaschi - il 27,3 per cento.

L'affluenza è diminuita sia in Trentino che in Sud Tirolo. Nel territorio della prima provincia autonoma si è recato alle urne il 54,5 per cento degli aventi diritto contro l`oltre 64 per cento del 2020. Nella provincia di Bolzano ha votato il 52 per cento dei residenti contro il 60 per cento delle ultime elezioni.