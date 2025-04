"Addio Francesco, Pd", "A Dio, Fratelli d'Italia": l'ultimo like dei partiti sul Papa

La politica italiana alle prese con la scomparsa del Pontefice. Le pagine ufficiali delle formazioni mettono il logo e il simbolo sulla faccia del Santo Padre. Con qualche eccezione

"Addio Papa Francesco, Pd". Con tanto di simbolo dem. Come se il pontefice fosse stato un militante del partito di Elly Schlein. Oppure: "A Dio", ea seguire la firma, piccolina, "Fratelli d'Italia", senza però la fiamma né il logo meloniano.

I partiti italiani su Instagram, Facebook e X (ex Twitter) cercano di fare hype sui social network anche sulla morte di Bergoglio . Sfruttando così il marketing di una notizia globale . Cosa si fa per un cuoricino o un like? Di tutto. E' la Pasquetta dei social media manager, richiamati al lavoro dalla base per causa di forza maggiore. Per un fatto del genere la politica, soprattutto quella nostrana, non può permettersi scampagnate con il telefono in modalità "non disturbare".

Forse è anche un modo per strappare un lacerto di santa popolarità a un'icona mondiale, rendendola propria, portandola nel recinto della rispettiva comunità politica con messaggi chiari già dal titolo. Il laico "addio" del Pd diventa un religioso "A Dio" per Fratelli d'Italia. Ma il risultato, un po' grottesco, non cambia.

Molto sobria, invece, la comunicazione della Lega di Matteo Salvini che oggi ha pubblicato una foto necrologio di Papa Francesco senza aggiungere richiami ad Alberto da Giussano con il suo spadone. Con tanto di script, o didascalia come dir si voglia, moderato: "Una preghiera", Poi emoticon a seguire. D'altronde, come ricorda internet senza misericordia, proprio Salvini anni fa mostrò durante un'iniziativa leghista una maglietta con la faccia di Bergoglio è la scritta "il mio Papa è Benedetto". Riferendosi a Ratzinger.

Stesso discorso per Forza Italia , il partito fondato da Silvio Berlusconi e guidato da Antonio Tajani. Nessun simbolo sulla foto notizia pubblicata dall'account ufficiale del partito azzurro, ma un commento alla foto del successore di Pietro che termina così: "Il suo insegnamento resterà guida per tutti noi".

Il M5s di Giuseppe Conte al momento si è astenuto dal rilanciare questa notizia. Stesso discorso per Avs , il tandem Sinistra italiana-Verdi.

Italia Viva , il partito di Matteo Renzi, questa mattina ha informato i suoi 71 mila follower con una foto di Papa Francesco, la scritta "a Dio" e il logo, piccolo come una rondinella, della creatura renziana. Italia Viva non è seguita da Azione , la formazione di Carlo Calenda.

I social impazzano in queste ore di foto del Santo Padre, tutti i leader politici raccontano sui social, ma anche in tv, sui siti e nelle radio del loro rapporto con il papa scomparso e dell'insegnamento che hanno tratto da Bergoglio.