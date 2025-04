Elon Musk al Congresso Lega: "Spero dazi zero Usa-Ue. Ci parlo io con Trump" e Salvini si esalta

Interviene al Congresso della Lega intervistato da Salvini e parla di dazi, censura, regolamentazione Ue e promette di fare ponte con Trump. Zaia sulla maggioranza: "Leali ma la fedeltà è dei cani"

Firenze. Miracoli da Firenze: Musk fa il sobrio e Salvini fa il Bruno Vespa. Mister formaggio si collega alle 17 interrompendo lo scatenato vicesegretario Andrea Crippa (che attacca gli zingari) e dice che ora ci parla lui con Trumpaccio e che auspica dazi zeri, una zona di “libero scambio Usa-Ue”. Nel video è liftato, risucchiato come nel film Interstellar. Salvini sale sul palco ed è tutto un friccicore. Gli dà la battuta: “Cosa ne pensi Elon, come stai riducendo la burocrazia?” e Musk, come fosse Atlante che porta il peso del mondo: “E’ difficile ridurre la burocrazia, ma noi siamo trasparenti. Qualsiasi azione la postiamo su X”. Poi fa un il piagnone: “Ci attaccano ferocemente. Chi vuole limitare la libertà d’espressione è un Hitler, un Mussolini, uno Stalin”. Salvini che ci prende gusto (Mediaset o Rai: dategli una trasmissione) lo fa sfogare sulla censura e mister Formaggio fa l’apocalittico: “L’immigrazione di massa porterà alla distruzione di qualsiasi paese”. Salvini-Vespa lo incoraggia sul terrorismo e Musk dice: “Alla fine vedremo uccisioni di massa in Europa. Questa è la tendenza”. Tutti toccano ferro. Poi il miracolo, il sensale Musk garantisce che ora parla lui con Trumpaccio: “Spero che si arrivi a dazi zero”. Salvini immedesimato continua: “Hai mai avuto voglia di mollare?” e Musk-formaggio fa il filosofo: “Aprire un’azienda è come fissare l’abisso. L’Europa ha un eccesso di regolamentazione” (poco dopo prende la parola Luca Zaia, “sono io il vero Doge” e dice, parlando dei rapporti con la maggioranza: “Qualcuno dice che siamo fedeli alla maggioranza? La fedeltà è dei cani, noi siamo leali che è un'altra roba"). Finisce con Salvini: “Ti aspettiamo, caro amico Elon”. E Giorgetti che fa il presidente del Congresso: “Bene, torniamo sulla terra”.