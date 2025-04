Crippa (Lega): "Piantedosi ottimo candidato in Campania. Sarebbe felice di lasciare per fare posto a Salvini"

Il vice di Salvini Crippa propone la candidatura di Piantedosi in Campania, Calderoli il ritorno al Parlamento del nord e le macroregioni. Meloni dovrà ora gestire il dossier Viminale

Firenze. Fare scivolare Piantedosi in Campania e riportare Salvini al Viminale. E’ il piano della Lega, lo ha annunciato il capogruppo Molinari, confermato l’altro, Max Romeo, e lo dice anche Andrea Crippa, il vicesegretario della Lega: “Matteo Piantedosi sarebbe un ottimo candidato per la Campania”. A Firenze, al Congresso della Lega, alla domanda di Roberta Benvenuto di Piazza Pulita, di fronte ai giornalisti di carta stampata che ascoltano, e annotano, Crippa spiega: “C’è stata una sentenza che ha ostacolato Matteo Salvini, ma Salvini è stato assolto e ora va riportato al Viminale. Dico di più, sono certo che il più felice sarebbe Matteo Piantedosi che è stato un valido collaboratore di Salvini, il suo capo di gabinetto”. E’ dunque la Campania lo scivolo a cui ragiona la Lega, una staffetta che consentirebbe di avere un candidati. E’ una richiesta di rimpasto? Risponde Crippa: “Non abbiamo chiesto un rimpasto, abbiamo chiesto che Salvini possa ritornare dov’era e dove ha fatto un ottimo lavoro”. E Piantedosi? Sempre Crippa: "Noi non buttiamo via le persone. Spero che Piantedosi possa fare il candidato in Campania”. Tra le altre richieste della Lega, di calderoli: il ritorno al Parlamento del nord, e le macroregioni. Tra pochi giorni arriverà la sentenza della Consulta sul terzo mandato che riguarda Vincenzo De Luca, e il Pd, è pronto ad annunciare, insieme al M5s, la candidatura di Roberto Fico. Su Salvini va ricordato ha pesato il processo Open Arms. Per FdI sul suo nome resta il veto del presidente Mattarella, ma viene dato per certo che Salvini insisterà. L’ipotesi di rimpasto viene rigettata da Meloni tanto che Maurizio Lupi, alla Camera, pochi giorni fa ha confidato: “Il rimpasto? Ma figuriamoci, se Meloni lo vuole”. In Campania c’è già la disponibilità a candidarsi del viceminsitro Cirielli, di FdI, ma la Lega la ritiene una candidatura debole. E’ tornata come ipotesi la candidatura di Mara Carfagna oggi con Noi Moderati. Piantedosi, che è stato ringraziato da Fedriga, ha sempre detto “l’ordine pubblico non si ordina, ma si mantiene”. E il Viminale? Si mantiene o si consegna?