Sondaggi politici, FdI e Pd in leggera flessione. Crescono FI e Lega

Pochi cambiamenti nell'ultimo sondaggio si Swg per il Tg La7: il centrodestra sempre intorno al 48 per cento complessivo

Fratelli d'Italia e Pd perdono entrambi circa lo 0,3 per cento dei consensi, scendendo rispettivamente al 29,7 e al 22,4 per cento. E' la fotografia che emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7. Complessivamente il centrodestra si conferma la prima coalizione, attorno al 48 per cento: Forza Italia e Lega crescono, rispetto alla scorsa settimana, rispettivamente di un più 0,2 per cento e 0,4 per cento. Gli azzurri si fermano al 9,3 per cento, il Carroccio all'8,4 per cento. Segno che, forse, i botta e riposta tra Antonio Tajani e Matteo Salvini hanno un effetto di mobilitazione sull'elettorato di riferimento.

Mentre la terza forza, il Movimento cinque stelle, rimane stabile al 12,2 per cento. Anche Alleanza sinistra-verdi cala lievemente di uno 0,1 per cento, fermandosi al 6,2 per cento. Azione di Carlo Calenda è data al 3,6 per cento e Italia viva di Matteo Renzi al 2,4, in rescita rispettivamente di un più 0,1 per cento e un più 0,2 per cento.